Hayata dair kıymetli bir rehber kitap: Korkmayın Çünkü Ben Sizinleyim Manevi danışman, yaşam koçu ve yazar Uğur Koşar, yeni kitabı Korkmayın Çünkü Ben Sizinleyim ile hayatındaki zorlukları aşmak, mutluluğa ulaşmak isteyen herkese kıymetli bir manevi rehber sunuyor.

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Etrafımızın korkularla, kaygılarla çevrildiği, umutlarımızın azaldığı zor zamanları hepimiz yaşarız. Böyle zamanlarda kaybettiklerimiz üzerine düşünerek geriye kalan ömrümüzü mutlu ve huzurlu yaşamamızın önüne set çekeriz farkında olmadan. Yaralarımızı sarmak, yaşamımıza devam etmek isteriz ama kendimizde o gücü bulamayız bazen.

Korkmayın, yalnız değilsiniz...

Uğur Koşar, yeni kitabında Allah'ın kurtuluş kanununu açıklarken, aynı zamanda okuyucuya iç huzurunu ve mutluluğunu bulmanın yollarını da gösteriyor.

Allah’ın kurtuluş kanunu seni bütün sıkıntılarından kurtarır. Bu kanun tüm iyi kullar içindir. Sana kanunun sırrını veriyorum. Onunla huzura ulaşır ve bütün dertlerinden kurtulursun. Derdi veren dermanını da nasıl yaratır bunu öğrendiğinde hayatın mutluluğa dönüşecektir.

Çok okunan yazar...

Allah De Ötesini Bırak kitabıyla Türkiye ve dünyada milyonlarca okura ulaşan, Türkiye’de çok satan kitaplar sıralamasında aylarca listenin başında kalmayı başaran, eserleri Almanca ve İngilizceye de çevrilen yazar Uğur Koşar, Korkmayın Çünkü Ben Sizinleyim adlı bu çok beklenen kitabında, dert ile derman arasındaki kutsal bağın kanunlarını yine yalın, anlaşılır ve naif bir dille kaleme aldı.

Sayfa: 184

Uğur Koşar der ki:

Ruhun olgunlaşması

“Ben sizi yeni bir şeyle tanıştırmıyorum, sadece unuttuğunuz kendi özünüzle tekrar buluşmanıza vesile oluyorum. Yaşam matematik değil bir şiirdir ve içinde nefes aldığınız bu hayat, beyinlerin gelişmesinden öte yüreklerin ve ruhun olgunlaşmasıyla gelen bir kutlama olmalıdır."

"Her soru kendi cevabını doğurur"

Böylece yaşamanın aslında bir sanat olduğunu anlatmaktadır. Onun görüşüne göre mutsuz insan yoktur, mutlu olacağına inanmayan insan vardır ve insanları yorgun kılan yaşam değil, içsesi olan devamlı geçmişi ve geleceği kurgulayan kendi nefsidir.

Uğur Koşar, “Her soru önce kendi cevabını doğurur...” sözleriyle insanların aradığı cevapların aslında kendi derinliklerinde mevcut olduğunu ifade etmektedir.

Yaşam yolculuğu

O, yaşam yolculuğunda insanların kendilerini keşfetmeleri ve kendi derinliklerinde bulunan mevcut cevaplara ulaşmaları adına; onları sadece düşündürmeye, idrake ulaşmalarına ve baktıklarından daha derine odaklanarak Allah’ın kendilerine sunduğu hediyeleri görmelerine kucaklamalarına yardımcı olmaktadır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com