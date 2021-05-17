Hayatın içinden seslenen aforizmalar kitabı

Hayata dair tespitlerin, onun mizahi ve hüzünlü yüzünü tanıyanlar tarafından yapıldığı Dünyayı Döndüren En Güzel Kamyon Yazıları, Ayşegül Çakmak Genç’in derlediği bir yol manifestosu.

Dünyayı Döndüren En Güzel Kamyon Yazıları; hayata dair her şey hakkında, son sözü mizahi bir dille söylüyor.

Yaşamın sahici yüzü; hüzün, mutluluk, kırgınlık, sitem ve pişmanlık kılığında cümlelere dökülerek bir araya geliyor.

Aslında herkesin bir yerlerden duyduğu, belki zamanın bir yerinde gözüne çarptığı bu sözler; en çok da buralara, bu topraklara özgü bir mizahın en keyifli örnekleri.

"UNUTMAMAK İÇİN YAZMAK"

Yazarın, "Unutmamak için yazmak gerek" diye söz ettiği eserde; hüzünle gülümseyişi bir arada bulacaksınız.

E-KİTAP FORMATINDA

E-kitap formatıyla yayımlanan kitap, göz alıcı tasarımıyla da size, gerçekten yollarda olma deneyimini yaşatacak.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com