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Hayatın içinden seslenen aforizmalar kitabı
Hayata dair tespitlerin, onun mizahi ve hüzünlü yüzünü tanıyanlar tarafından yapıldığı Dünyayı Döndüren En Güzel Kamyon Yazıları, Ayşegül Çakmak Genç’in derlediği bir yol manifestosu.
- Özel İçerik
- 17.05.2021 - 10:21
- Güncelleme : 17.05.2021 - 10:21
Dünyayı Döndüren En Güzel Kamyon Yazıları; hayata dair her şey hakkında, son sözü mizahi bir dille söylüyor.
Yaşamın sahici yüzü; hüzün, mutluluk, kırgınlık, sitem ve pişmanlık kılığında cümlelere dökülerek bir araya geliyor.
Aslında herkesin bir yerlerden duyduğu, belki zamanın bir yerinde gözüne çarptığı bu sözler; en çok da buralara, bu topraklara özgü bir mizahın en keyifli örnekleri.
"UNUTMAMAK İÇİN YAZMAK"
Yazarın, "Unutmamak için yazmak gerek" diye söz ettiği eserde; hüzünle gülümseyişi bir arada bulacaksınız.
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E-kitap formatıyla yayımlanan kitap, göz alıcı tasarımıyla da size, gerçekten yollarda olma deneyimini yaşatacak.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com