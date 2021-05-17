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    Hayatın içinden seslenen aforizmalar kitabı

    Hayata dair tespitlerin, onun mizahi ve hüzünlü yüzünü tanıyanlar tarafından yapıldığı Dünyayı Döndüren En Güzel Kamyon Yazıları, Ayşegül Çakmak Genç’in derlediği bir yol manifestosu.
    • Özel İçerik
    • 17.05.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 10:21
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    Hayatın içinden seslenen aforizmalar kitabı

    Dünyayı Döndüren En Güzel Kamyon Yazıları; hayata dair her şey hakkında, son sözü mizahi bir dille söylüyor.

    Yaşamın sahici yüzü; hüzün, mutluluk, kırgınlık, sitem ve pişmanlık kılığında cümlelere dökülerek bir araya geliyor.

    Aslında herkesin bir yerlerden duyduğu, belki zamanın bir yerinde gözüne çarptığı bu sözler; en çok da buralara, bu topraklara özgü bir mizahın en keyifli örnekleri.

    "UNUTMAMAK İÇİN YAZMAK"

    Yazarın, "Unutmamak için yazmak gerek" diye söz ettiği eserde; hüzünle gülümseyişi bir arada bulacaksınız.

    Hayatın içinden seslenen aforizmalar kitabı #1

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    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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