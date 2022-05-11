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    Hayatın sorgulanması için bir başlangıç romanı: Büyük Umutlar

    İngiliz yazar Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanı, yazarın İki Şehrin Hikayesi'nden sonra en çok bilinen kitabıdır.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:41
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    Hayatın sorgulanması için bir başlangıç romanı: Büyük Umutlar

    Charles Dickens’ın ürettiği Viktorya dönemi gelecekle geleneğin anaforunda yaşanıyor. Ve geleneğe tutunulmaya çalışılan yerde, geleceğin devaadi büyükse, bireyselleşmenin vaadi büyükse ortaya kocaman bir riya çıkıyor. Dickens bize kocaman bir riyanın içinde yaşayan bir cemiyet tasvir ediyor.

    Büyük Umutlar, 19. yüzyıl İngiltere’sinde taşra ortamından büyük kente uzanan tam bir Victoria dönemi romanıdır. Charles Dickens, bu olgunluk dönemi eserinde köyünde zor bir çocukluk geçirdikten sonra esrarengiz bir mirasa konan Pip’in maceralarını anlatır.

    İlginç karakterler

    Gönlü karasevdayla, gözü yükselme hırsıyla perdelenmiş genç Pip’in serüvenleri, sanayileşen toplumdaki sevgisizliği, ikiyüzlülüğü ve para hırsını gözler önüne serer. Büyük Umutlar, Londra’da beyefendi konumuna yükselen Pip’in başından geçenleri anlatmakla kalmaz, birbirinden ilginç karakterlerle tanıştırır okuru.

    Hayatın sorgulanması için bir başlangıç romanı: Büyük Umutlar #1

    Çağın gerçekleri

    Dickens, romanın kahramanı Pip’in düşünce yapısını büyük bir incelikle ele alır. Bir yandan bireylerin düşkünlüklerini, başarısızlıklarını anlatırken diğer yandan da çağın gerçeklerine ve değerlerine ayna tutar.

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