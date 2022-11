Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç'un kaleme aldığı kitaplar

Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç, sadece yazdığı gazete yazılarıyla yetinmedi. Miras olarak bıraktığı kitaplar da var...

Gazeteci ve spor yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazetecinin yazıları ve tadına doyulmaz yorumlarını çok özleyeceğiz.

Bu vesileyle Hıncal Ulaç'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

Hıncal Uluç'un yazdığı kitaplara bakalım...

Pazar Neşesi

Gazeteciliğe yıllarını vermiş olan Hıncal Uluç’un artık bir klasik haline gelen Pazar günü yazılarının en sevilen, en eğlenceli köşesi olan Pazar Neşesi’nden seçtiği fıkralar…

Sayfa: 150

ArkadaşDost Sevgili-Sizinki Hangisi?

Hıncal Uluç'un aşk ve sevgi üzerine yazdığı yazılarını bir araya getirerek, yüreğinde sevginin sıcaklığını hissedenlere ufacık bir armağan sunmak istedik.

Kavgaları, kıskançlıkları, öfkeyi, nefreti, tüm kötülükleri bir kenara bırakın. Sevgilinize yüreğinizi açın, onu ne kadar çok sevdiğinizi çekinmeden gösterin. Korkmadan "Seni seviyorum," deyin. Yalnızca bir gün değil, her gün. Çünkü sevgilinize vereceğiniz en büyük ve en değerli hediye Sevgi'dir.

Sayfa: 104

Sevgi Kutusu

Hıncal Uluç maçlarda, spor programlarında, konserde, radyoda, televizyonda, sunucu, yarışmacı ve konuk olarak her zaman her yerde karşımıza çıkıyor. Nasıl başardığını bir türlü söylemiyor ama her zaman yanında güzel kızlar, mankenler ve zarif hanımlar var. Hıncal, "Kendi Yıldızını Bulmak" ile yeni bir başarıya daha imza attı ve en çok satan kitaplar listesinde de zirveye oturdu. Hıncal'ın bu yeni kitabını da zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

Sayfa: 206

Dünyadan 1 - Hıncal'ın Gördükleri

Hıncal Uluç'un usta kaleminden yaptığı gezileri okuyarak tüm bu şehirlere gitmiş kadar olacağınızdan eminiz. Hem de Hıncal'ın kendi yorumlarıyla, belki kendiniz gitseniz hiç göremeyeceğiniz ufak ayrıntılar ve hoşlukları da kaçırmadan...

Sayfa: 198

Eski Aşklar Yeni Aşklar

Aşk üzerine düşünceler...

Sayfa: 200

Kapıyı Anahtarla Açmak

Sizleri Hıncal Uluç'la ve hayata dair yazılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hayat üzerine, hayatınız üzerine düşünmeniz için..

Sayfa: 205

Canın Yanınca Elimi Sık

Hayat öyle hızlı akıp gider ki sorumluluklarımız; kıyıda köşede kalmış küçük ayrıntıları görmemizi engeller...

Kimi zaman bir demet çiçek, masum bir öpücük ya da sıcak bir çay, belki de sadece bakmakla yetinmeyen ama görmesini de bilen içten bir kalpten çağlayan, bir kalemle hayat bulan harfler, kelimeler, cümleler ve düşler...

Sayfa: 191

Paşa Dayımın Kirazları

Paşa Dayımın Kirazları medya dünyasının son yıllardaki en ilginç kişilerinden Hıncal Uluç, yazar olarak da gençlerin sevgi odağı oldu.

Sayfa: 192

Siz Çok Önemlisiniz

Hıncal Uluç'tan hayat üzerine kelamlar...

Sayfa: 200