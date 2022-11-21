Petrol
87.16
-0.52%
Euro
19.1222
-0.59%
Dolar
18.6193
0.05%
Altın
1.045
-0.12%
Borsa
4534
0.00%
Bitcoin
307.449
-3.60%
BTXN Coin
6.05
-3.81%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç'un kaleme aldığı kitaplar

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç, sadece yazdığı gazete yazılarıyla yetinmedi. Miras olarak bıraktığı kitaplar da var...
    • Özel İçerik
    • 21.11.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç'un kaleme aldığı kitaplar

    Gazeteci ve spor yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazetecinin yazıları ve tadına doyulmaz yorumlarını çok özleyeceğiz.

    Bu vesileyle Hıncal Ulaç'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

    Hıncal Uluç'un yazdığı kitaplara bakalım...

    Pazar Neşesi

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #1

    Gazeteciliğe yıllarını vermiş olan Hıncal Uluç’un artık bir klasik haline gelen Pazar günü yazılarının en sevilen, en eğlenceli köşesi olan Pazar Neşesi’nden seçtiği fıkralar…

    Sayfa: 150

    ArkadaşDost Sevgili-Sizinki Hangisi?

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #2

    Hıncal Uluç'un aşk ve sevgi üzerine yazdığı yazılarını bir araya getirerek, yüreğinde sevginin sıcaklığını hissedenlere ufacık bir armağan sunmak istedik.
    Kavgaları, kıskançlıkları, öfkeyi, nefreti, tüm kötülükleri bir kenara bırakın. Sevgilinize yüreğinizi açın, onu ne kadar çok sevdiğinizi çekinmeden gösterin. Korkmadan "Seni seviyorum," deyin. Yalnızca bir gün değil, her gün. Çünkü sevgilinize vereceğiniz en büyük ve en değerli hediye Sevgi'dir.

    Sayfa: 104

    Sevgi Kutusu

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #3

    Hıncal Uluç maçlarda, spor programlarında, konserde, radyoda, televizyonda, sunucu, yarışmacı ve konuk olarak her zaman her yerde karşımıza çıkıyor. Nasıl başardığını bir türlü söylemiyor ama her zaman yanında güzel kızlar, mankenler ve zarif hanımlar var. Hıncal, "Kendi Yıldızını Bulmak" ile yeni bir başarıya daha imza attı ve en çok satan kitaplar listesinde de zirveye oturdu. Hıncal'ın bu yeni kitabını da zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

    Sayfa: 206

    Dünyadan 1 - Hıncal'ın Gördükleri

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #4

    Hıncal Uluç'un usta kaleminden yaptığı gezileri okuyarak tüm bu şehirlere gitmiş kadar olacağınızdan eminiz. Hem de Hıncal'ın kendi yorumlarıyla, belki kendiniz gitseniz hiç göremeyeceğiniz ufak ayrıntılar ve hoşlukları da kaçırmadan...

    Sayfa: 198

    Eski Aşklar Yeni Aşklar

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #5

    Aşk üzerine düşünceler...

    Sayfa: 200

    Kapıyı Anahtarla Açmak

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #6

    Sizleri Hıncal Uluç'la ve hayata dair yazılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hayat üzerine, hayatınız üzerine düşünmeniz için..

    Sayfa: 205

    Canın Yanınca Elimi Sık

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #7

    Hayat öyle hızlı akıp gider ki sorumluluklarımız; kıyıda köşede kalmış küçük ayrıntıları görmemizi engeller...

    Kimi zaman bir demet çiçek, masum bir öpücük ya da sıcak bir çay, belki de sadece bakmakla yetinmeyen ama görmesini de bilen içten bir kalpten çağlayan, bir kalemle hayat bulan harfler, kelimeler, cümleler ve düşler...

    Sayfa: 191

    Paşa Dayımın Kirazları

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #8

    Paşa Dayımın Kirazları medya dünyasının son yıllardaki en ilginç kişilerinden Hıncal Uluç, yazar olarak da gençlerin sevgi odağı oldu.

    Sayfa: 192

    Siz Çok Önemlisiniz

    Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç un kaleme aldığı kitaplar #9

    Hıncal Uluç'tan hayat üzerine kelamlar...

    Sayfa: 200


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Mimar Sinan Mühendisler Birliği Zirvesi başladı
    Gündem

    Mimar Sinan Mühendisler Birliği Zirvesi başladı

    Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
    Ekonomi

    Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

    Görüş Bildir