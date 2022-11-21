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- Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç'un kaleme aldığı kitaplar
Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıncal Uluç'un kaleme aldığı kitaplar
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- 21.11.2022 - 09:53
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:54
Gazeteci ve spor yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazetecinin yazıları ve tadına doyulmaz yorumlarını çok özleyeceğiz.
Bu vesileyle Hıncal Ulaç'a Allah'tan rahmet diliyoruz.
Hıncal Uluç'un yazdığı kitaplara bakalım...
Pazar Neşesi
Gazeteciliğe yıllarını vermiş olan Hıncal Uluç’un artık bir klasik haline gelen Pazar günü yazılarının en sevilen, en eğlenceli köşesi olan Pazar Neşesi’nden seçtiği fıkralar…
Sayfa: 150
ArkadaşDost Sevgili-Sizinki Hangisi?
Hıncal Uluç'un aşk ve sevgi üzerine yazdığı yazılarını bir araya getirerek, yüreğinde sevginin sıcaklığını hissedenlere ufacık bir armağan sunmak istedik.
Kavgaları, kıskançlıkları, öfkeyi, nefreti, tüm kötülükleri bir kenara bırakın. Sevgilinize yüreğinizi açın, onu ne kadar çok sevdiğinizi çekinmeden gösterin. Korkmadan "Seni seviyorum," deyin. Yalnızca bir gün değil, her gün. Çünkü sevgilinize vereceğiniz en büyük ve en değerli hediye Sevgi'dir.
Sayfa: 104
Sevgi Kutusu
Hıncal Uluç maçlarda, spor programlarında, konserde, radyoda, televizyonda, sunucu, yarışmacı ve konuk olarak her zaman her yerde karşımıza çıkıyor. Nasıl başardığını bir türlü söylemiyor ama her zaman yanında güzel kızlar, mankenler ve zarif hanımlar var. Hıncal, "Kendi Yıldızını Bulmak" ile yeni bir başarıya daha imza attı ve en çok satan kitaplar listesinde de zirveye oturdu. Hıncal'ın bu yeni kitabını da zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.
Sayfa: 206
Dünyadan 1 - Hıncal'ın Gördükleri
Hıncal Uluç'un usta kaleminden yaptığı gezileri okuyarak tüm bu şehirlere gitmiş kadar olacağınızdan eminiz. Hem de Hıncal'ın kendi yorumlarıyla, belki kendiniz gitseniz hiç göremeyeceğiniz ufak ayrıntılar ve hoşlukları da kaçırmadan...
Sayfa: 198
Eski Aşklar Yeni Aşklar
Aşk üzerine düşünceler...
Sayfa: 200
Kapıyı Anahtarla Açmak
Sizleri Hıncal Uluç'la ve hayata dair yazılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hayat üzerine, hayatınız üzerine düşünmeniz için..
Sayfa: 205
Canın Yanınca Elimi Sık
Hayat öyle hızlı akıp gider ki sorumluluklarımız; kıyıda köşede kalmış küçük ayrıntıları görmemizi engeller...
Kimi zaman bir demet çiçek, masum bir öpücük ya da sıcak bir çay, belki de sadece bakmakla yetinmeyen ama görmesini de bilen içten bir kalpten çağlayan, bir kalemle hayat bulan harfler, kelimeler, cümleler ve düşler...
Sayfa: 191
Paşa Dayımın Kirazları
Paşa Dayımın Kirazları medya dünyasının son yıllardaki en ilginç kişilerinden Hıncal Uluç, yazar olarak da gençlerin sevgi odağı oldu.
Sayfa: 192
Siz Çok Önemlisiniz
Hıncal Uluç'tan hayat üzerine kelamlar...
Sayfa: 200