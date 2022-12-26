Hayatını kaybeden Pakize Suda'nın kaleme aldığı tek kitabı: Renkli Kalem

Türk sanatının önemli izimlerinden olan Pakize Suda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. sanatçı geride bir kitap da bıraktı: Renkli Kalemler...

Sanat hayatı boyunca pek çok projede yer alan ve aynı zamanda birçok karaktere hayat veren, filmler, tiyatrolarda görev alan Pakize Suda yakalandığı hastalığa daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Sanatçıya Allah'tan rahmet dilerken; yazdığı Renkli Kalemler kitabını beğeninize sunuyoruz.

Çocukluk ya da gençlik aşkının peşine düşenler... Yıllar önce bir kez görüp unutamadığı hayatının aşkını bulmaya çalışanlar...

Hepimizin gönlünün derinliklerinde bir yarım kalmış aşk vardır. Eski sevgiliden farkı; gözümüzdeki yerinin Mecnun'a, Ferhat'a denk düşmesidir.

Çünkü onun etten kemikten oluştuğunu idrak etmeye fırsatımız olmamış, dolayısıyla arşive kahraman olarak kaldırmışızdır. Onunla ilgili hayallerimiz o gün donmuştur. Kırıklığa dönüşmeden...





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Kadın ve erkeğe meydan okumak

Ama insanoğlunun isteği bu değildir. Tadında bırakmak diye bir eğilimi yoktur. Tarihinde görülmüş şey değildir. İlla tüketecektir! Elinde solmuş bir fotoğrafla yollara düşmesi bundandır. Onu bulacak ve bokunu çıkaracaktır! Pakize Suda bu kitapta aşka, hayata, ayrılığa, evliliğe, kadına ve erkeğe meydan okuyor.