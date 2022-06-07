Bugün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden şair Mevlana İdris'in şiirlerinden seçmeler...

Zordur şairlerin ölümleri... Evet şairler de ölür.... Mevlana İdris'in öldüğü gibi. Mevlana İdris'in ölümü bugünün acı haberlerinden biri oldu. Yattığı yer incinmesin, güzel adamdı, iyi şairdi.

Biz de şairin çok sevilen ve beğenilen şiirlerini sizler için hazırladık. Mekanın cennet olsun Mevlana İdris...

Deniz Heykel Tutmaz

İnandır beni dünya

İnandır yaşadıklarıma



Güçlüydüm

Uzaklardan gelir uzaklara gider sonbaharlara şaşırmazdım

Yüzümün gizli yerlerine ansızın binlerce resmiyle yağan bir harf

Denizden Toplanan Umut

Ey benim

Mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan

Küçük karanfilim

Gidiyorum

Öyle başını yana çevirip

Ağlama

Tarih Bitti

Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi

Sert şarkılar vardı yanaklarında



Sabahın sisini dalgın atlara yükledim

Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna

Sen yoktun bir şey yoktu

Ben Bir Çocuğum

Ben bir çocuğum gözlerim mavi

Gökyüzüyle kardeşim

Biliyor musunuz



Üzülünce ağlarım

Gökten de yağmur yağar

Beni Yanlışsız Sakla

Saate baktım yirmibeş yaşındayım

Geç kalmadım Tanrım yeniden inanmaya

Aşka geç kalmadım



Ardında yıkık şehirler ve leylaklar bırakan

Bir cümle dudaklarımı geçip beni ihlâl etti

Kuş Renkli Çocukluğum

Dinle Gambito söyleyeceklerim var

Kalmadı artık

Dağlara yaslandığımız akşamlar

Babamızın dönmesini beklerken

İşaretlediğimiz zamanlar

Biriniz Akşam Olsun

Biriniz birkaç yıldız taksın gökyüzüne

Biriniz çay hazırlasın

Biriniz akşam olsun

İçinizde atların öldüğü müzik susunca

Biriniz çocukluğuna sarılıp kuyuya insin

Biriniz onun uzattığı şiiri okusun





O Çocuk

Git ve defterimi kapat artık ihtiyar süpürge

O çocuk öldü bugün

Destanı yazılmayacak belki Sita'yı sevmedi diye

Ama atlar yavaşlayacak

Bir çiçek toprağa geri dönecek

Hıçkırarak

Sis Oldu Şarkılar

Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum

Bu kağıttan denize

Bakıyorum bakıyorum da bitmiyor

Ne çok çizik atmışız yüreğimize



Dünya ne ki dünya ne ki

Ağla Sevgili Yıldızım

Annem yok

Onun için çok ağladım

Ama bu değil

Size söyleyeceğim



Bir yıldızım vardı



