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- Hayatını kaybeden şair Mevlana İdris'in şiirlerinden seçmeler
Hayatını kaybeden şair Mevlana İdris'in şiirlerinden seçmeler
- Özel İçerik
- 07.06.2022 - 12:40
- Güncelleme : 07.06.2022 - 13:48
Zordur şairlerin ölümleri... Evet şairler de ölür.... Mevlana İdris'in öldüğü gibi. Mevlana İdris'in ölümü bugünün acı haberlerinden biri oldu. Yattığı yer incinmesin, güzel adamdı, iyi şairdi.
Biz de şairin çok sevilen ve beğenilen şiirlerini sizler için hazırladık. Mekanın cennet olsun Mevlana İdris...
Deniz Heykel Tutmaz
İnandır beni dünya
İnandır yaşadıklarıma
Güçlüydüm
Uzaklardan gelir uzaklara gider sonbaharlara şaşırmazdım
Yüzümün gizli yerlerine ansızın binlerce resmiyle yağan bir harf
Denizden Toplanan Umut
Ey benim
Mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan
Küçük karanfilim
Gidiyorum
Öyle başını yana çevirip
Ağlama
Tarih Bitti
Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi
Sert şarkılar vardı yanaklarında
Sabahın sisini dalgın atlara yükledim
Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna
Sen yoktun bir şey yoktu
Ben Bir Çocuğum
Ben bir çocuğum gözlerim mavi
Gökyüzüyle kardeşim
Biliyor musunuz
Üzülünce ağlarım
Gökten de yağmur yağar
Beni Yanlışsız Sakla
Saate baktım yirmibeş yaşındayım
Geç kalmadım Tanrım yeniden inanmaya
Aşka geç kalmadım
Ardında yıkık şehirler ve leylaklar bırakan
Bir cümle dudaklarımı geçip beni ihlâl etti
Kuş Renkli Çocukluğum
Dinle Gambito söyleyeceklerim var
Kalmadı artık
Dağlara yaslandığımız akşamlar
Babamızın dönmesini beklerken
İşaretlediğimiz zamanlar
Biriniz birkaç yıldız taksın gökyüzüne
Biriniz çay hazırlasın
Biriniz akşam olsun
İçinizde atların öldüğü müzik susunca
Biriniz çocukluğuna sarılıp kuyuya insin
Biriniz onun uzattığı şiiri okusun
O Çocuk
Git ve defterimi kapat artık ihtiyar süpürge
O çocuk öldü bugün
Destanı yazılmayacak belki Sita'yı sevmedi diye
Ama atlar yavaşlayacak
Bir çiçek toprağa geri dönecek
Hıçkırarak
Sis Oldu Şarkılar
Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum
Bu kağıttan denize
Bakıyorum bakıyorum da bitmiyor
Ne çok çizik atmışız yüreğimize
Dünya ne ki dünya ne ki
Ağla Sevgili Yıldızım
Annem yok
Onun için çok ağladım
Ama bu değil
Size söyleyeceğim
Bir yıldızım vardı