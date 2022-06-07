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    Hayatını kaybeden şair Mevlana İdris'in şiirlerinden seçmeler

    Hayatını kaybeden şair Mevlana İdris'in şiirlerinden seçmeler

    Bugün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden şair Mevlana İdris'in şiirlerinden seçmeler...
    • Özel İçerik
    • 07.06.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:48
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    Zordur şairlerin ölümleri... Evet şairler de ölür.... Mevlana İdris'in öldüğü gibi. Mevlana İdris'in ölümü bugünün acı haberlerinden biri oldu. Yattığı yer incinmesin, güzel adamdı, iyi şairdi.

    Biz de şairin çok sevilen ve beğenilen şiirlerini sizler için hazırladık. Mekanın cennet olsun Mevlana İdris...

    Deniz Heykel Tutmaz

    İnandır beni dünya
    İnandır yaşadıklarıma

    Güçlüydüm
    Uzaklardan gelir uzaklara gider sonbaharlara şaşırmazdım
    Yüzümün gizli yerlerine ansızın binlerce resmiyle yağan bir harf

    Denizden Toplanan Umut

    Ey benim
    Mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan
    Küçük karanfilim
    Gidiyorum
    Öyle başını yana çevirip
    Ağlama

    Tarih Bitti

    Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi
    Sert şarkılar vardı yanaklarında

    Sabahın sisini dalgın atlara yükledim
    Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna
    Sen yoktun bir şey yoktu

    Ben Bir Çocuğum

    Ben bir çocuğum gözlerim mavi
    Gökyüzüyle kardeşim
    Biliyor musunuz

    Üzülünce ağlarım
    Gökten de yağmur yağar

    Beni Yanlışsız Sakla

    Saate baktım yirmibeş yaşındayım
    Geç kalmadım Tanrım yeniden inanmaya
    Aşka geç kalmadım

    Ardında yıkık şehirler ve leylaklar bırakan
    Bir cümle dudaklarımı geçip beni ihlâl etti

    Kuş Renkli Çocukluğum

    Dinle Gambito söyleyeceklerim var
    Kalmadı artık
    Dağlara yaslandığımız akşamlar
    Babamızın dönmesini beklerken
    İşaretlediğimiz zamanlar

    Biriniz Akşam Olsun

    Biriniz birkaç yıldız taksın gökyüzüne
    Biriniz çay hazırlasın
    Biriniz akşam olsun
    İçinizde atların öldüğü müzik susunca
    Biriniz çocukluğuna sarılıp kuyuya insin
    Biriniz onun uzattığı şiiri okusun

    Hayatını kaybeden şair Mevlana İdris in şiirlerinden seçmeler #1

    O Çocuk

    Git ve defterimi kapat artık ihtiyar süpürge
    O çocuk öldü bugün
    Destanı yazılmayacak belki Sita'yı sevmedi diye
    Ama atlar yavaşlayacak
    Bir çiçek toprağa geri dönecek
    Hıçkırarak

    Sis Oldu Şarkılar

    Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum
    Bu kağıttan denize
    Bakıyorum bakıyorum da bitmiyor
    Ne çok çizik atmışız yüreğimize

    Dünya ne ki dünya ne ki

    Ağla Sevgili Yıldızım

    Annem yok
    Onun için çok ağladım
    Ama bu değil
    Size söyleyeceğim

    Bir yıldızım vardı


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