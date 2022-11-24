Hayata küsmüşlerin, umutsuzların romanı: İçimden Hiçbir Şey Gelmiyor

Deniz Pekuysal'ın kaleme aldığı BONKİS: İçimden Hiçbir Şey Gelmiyor romanı, sürükleyici ve yalın diliyle öne çıkarken, hayatta beklentisi olmayanlara da umut vadediyor.

Senarist-yazar Deniz Tezuysal’ın kaleme aldığı Bonkis: İçimden Hiçbir Şey Gelmiyor, sevilen TV dizisi Bonkis’in öncesini anlatan eğlenceli ve sürükleyici bir roman.

Senarist ve yazar Deniz Tezuysal’ın ses getiren dizisi Bonkis’in öncesi olarak kaleme aldığı roman, hem dizi izleyicisi hem de Bonkis’le henüz tanışmamış okur kitlesi için keyifli bir şehir macerasıyla karşımıza çıkıyor.

Genç bir mimarın öyküsü

Deniz otuzuna yeni girmiş, Kadıköy’de yalnız yaşayan, nereye nasıl konumlandırması gerektiğini bilmediği bir ilişkinin içinde savrulurken yaşadığı şeyin aşk olduğuna inanan, her sabah 8.15 vapuruyla Beşiktaş’a ofise gidip gece gündüz demeden çalışan genç bir mimar.

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Umutlandıracak roman

Son dönemlerde içine girdiği çıkmazdan kurtulup kendine yeni bir hayat kurmasıyla tamamlanacak yolculuğa tanıklık edeceğimiz modern, komik, heyecanlı bir şehir hikâyesi olan Bonkis: İçimden Hiçbir Şey Gelmiyor, eğlendirirken enerjimizi yükseltecek ve umutlandıracak bir roman.

Kitap ne anlatıyor

Deniz, Kadıköy’de yalnız yaşayan, otuz yaşında bir mimar. Ev yemeğinin en güzeli, dost kazığının ensağlamı nerede yenir, kendinizi ait hissetmediğiniz bir işte yıllarca nasıl hayatta kalınır, her şeyi bilensevgilinin kaprisinden, mükemmeliyetçi annenin beklentilerinden nasıl sıyrılır, ondan sorulur. Görünüştesokakta yanımızdan geçtiğinde fark etmediğimiz, yüzüne baktığımızda içindeki buhrana dair hiçbir fikrimizolmayan sıradan insanlardan biri.

Son zamanlarda hayatta zevk aldığı sadece iki şey var: çift kaşarlı vapurtostu ve zift gibi demli, tansiyon düşüren çay. Bunun dışında maalesef bir süredir içinden hiçbir şeygelmiyor…

Yeni bir hayatın başlangıcı

Ancak yıllardır içinde biriken söylenmemiş laflar, başkalarının yaptığı seçimler artık canına tak ediyor veDeniz kendine yeni bir hayat çiziyor. İçme denilen o son kadeh içilecek, giyme denilen o mini etekgiyilecek, harcanması gereken insanlar harcanacak! Çünkü biri, otuzların muhteşem geçeceğine dair garantiverdi ve o güzel hayatın başlangıcı burası…