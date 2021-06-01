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    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu

    Hayatta olmayan kimi yazarların sosyal medya hesapları olsaydı acaba nasıl olurdu? Onları kitaplarıyla tanırız, Instagram hesabına Virgina Woolf'un fotoğraf yüklediğini düşünsenize...
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 12:08
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    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu

    Pek çok yazarın Instagram kullandığını biliyoruz. Peki ya Virginia Woolf, Tolstoy ya da Hemingway Instagram kullanıyor olsaydı?

    Hayal kurduk ve kimi yazarların sosyal medya hesapları olsaydı acaba nasıl kullanırlardı ne tür fotoğraflar yüklerlerdi diye düşündük, ortaya birbirinden ilginç paylaşımlar ve fotoğraflar çıktı.

    İşte o yazarlar ve düşünülen paylaşımları....

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #1

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #2

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #3

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #4

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #5

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #6

    Hayatta olmayan yazarların Instagram hesabı olsaydı nasıl olurdu #7

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