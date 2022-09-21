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    Hayattan damıtılmış, okuyanların bir daha okuduğu öykü: Efendi İle Uşağı

    Büyük Rus yazar Tolstoy'un üç öyküsünden oluşan Efendi İle Uşağı adlı hikaye kitabı, okuyanların tekrar tekrar dönüp okuduğu leziz öykülerden bir araya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:05
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    Hayattan damıtılmış, okuyanların bir daha okuduğu öykü: Efendi İle Uşağı

    Tolstoy'un hikâyelerinin bu ilk cildinde, yazarın farklı dönemlerinde kaleme aldığı üç önemli hikâyesini okuyacaksınız. Hikâyelerin üçünde de kar yağıyor. En erken tarihli olan tipi ölüm korkusu, hayatta kalmak ve hatırlamak hakkında.

    1861’de yazılmış olan Polikuşka'nın temelinde Tolstoy'un Brüksel'deyken duyduğu köy hayatıyla ilgili gerçek bir olay yatıyor. Efendi ile Uşağı ise, insanların birbirine muhtaç olmaları, eşitlik ve kendini ve ötekini keşfetmek üzerine bir başyapıt.

    Hayattan damıtılmış, okuyanların bir daha okuduğu öykü: Efendi İle Uşağı #1

    Sayfa: 195

    "Tolstoy muhteşem bir yazar"

    "Tolstoy konusunda da senden tamamen farklı düşünüyorum. Tolstoy muhteşem bir yazar. Hiçbir zaman anlayışsız değil, aptal değil, yorulmak nedir bilmiyor, bilgiçlik taslamıyor, teatralliğe düşmüyor. Diğerlerinden çok daha üstün."

    James Joyce’un, kardeşi Stanislaus’a yazdığı bir mektuptan, 18 Eylül 1905


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