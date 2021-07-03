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- Hayvan Çiftliği ve 1984 romanları parayla yazıldı iddiası
Hayvan Çiftliği ve 1984 romanları parayla yazıldı iddiası
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 10:57
- Güncelleme : 03.07.2021 - 11:46
İrlandalı büyük yazar ve gazeteci George Orwell'ın akla gelen ve belki de en çok okunan kitapları Hayvan Çiftliği ve 1984 romanlarıdır. Dünya edebiyatına mal olmuş bu kitaplar için gazeteci Frances Stonor Saunders tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı.
Gazetecinin 2016'da yayınlanan Parayı Verd Düdüğü Çaldı adlı incelem-araştırma kitabında George Orwell'ın CIA'dan para aldığını, bu karşılık Hayvan Çiftliği ve 1984 romanlarının yazıldığını dile getirdi.
SOVYET KARŞITLIĞI KİTAP
Soğuk Savaş’ın civcivli günlerinde ABD, Batı Avrupa’da gizli bir kültürel propaganda programına büyük miktarda para ayırmıştı. Bu programın ana özelliği, böyle bir programın olmadığı iddiasıydı. Amerika’nın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bu programı büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Kültürel Özgürlük Kongresi’nin otuz beş ülkede bürosu vardı.
Kongre yüzlerce personel çalıştırıyor, yirminin üzerinde saygın dergi yayımlıyor, resim sergileri açıyordu; bir haber ve film servisine sahipti; tanınmış kişilerin katıldığı uluslararası toplantılar düzenliyor, müzikçilere ve ressamlara ödüller dağıtıyor, konser ve sergi olanakları sağlıyordu.
Tek amaç uzun zamandır Marksizm ve Komünizme yakınlık duyan Batı Avrupa aydınlarını yavaş yavaş Amerikan tarzıbir bakış açısına sığdırmaktı.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com