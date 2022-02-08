hayykitap’ta görev değişimi

Yayıncılık dünyasının en önemli markalarından hayykitap’ın yayın direktörü Handan Akdemir oldu.

Sağlık, kişisel gelişim, güncel edebiyat ve tasavvuf yayıncılığının önde gelen markalarından hayykitap’ın yayın direktörü Handan Akdemir Solak oldu. Yayınevinin sahiplerinden ve genel yayın yönetmeni Rauf Baysal’ın da yakın dostu olan Handan Akdemir Solak, daha önce Doğan Kitap’ta çalışıyordu.

Kitap editörlüğü mesleğine 2003 yılında İş Bankası Kültür Yayınları’nda başlayan, Merkez Kitaplar’ın (Turkuvaz) kurucu editörlerinden olan Akdemir, on iki yıldır Doğan Kitap editörü olarak çalışmakta, aynı zamanda Doğan Novus’un yayın yönetmenliğini yapmaktaydı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Bugüne dek yerli ve yabancı beş yüze yakın kitabın editörlüğünü yapan Akdemir’in Carlos Fuentes ve Iris Murdoch gibi yazarlardan yaptığı çevirileri de bulunmaktadır.