Hem çok komik hem de duygulandırıcı bir okuma: Düş Uykusu

Hem çok komik hem de duygulandırıcı bir okuma: Düş Uykusu

Oya Denizyaran’ın ilk kitabı Düş Uykusu, art arda yazılmış birkaç diyalogdan büyüleyici bir hikâyeye dönüştü.

Komik ve ilgi çekici diyalogları ile okuyucuyu güldüren, güldürürken de düşündüren Düş Uykusu; İrfan, İsmihan, Remziye ve Naciye gibi pek çok karakter aracılığıyla topluma eleştirel bir dokunuşta bulunuyor.

Romandaki karakterler öyle coşkulu, öyle sahici ki yazan kadar okuyanın da yakasını bırakmıyor, kendini okutturdukça okutturuyor.

Tohumları art arda yazılmış birkaç diyalogla atılmış ve ilk başta kısa öykü olarak planlanmış olan Düş Uykusu’nun karakterleri, sahicilikleri ve talepkârlıklarıyla kendilerini sayfalarca yazdırmayı başarmış.





BİTMEYEN BİR AKSİYON

Kitap boyunca bitmez tükenmez bir aksiyonla maceradan maceraya koşturduklarına şahit olacağınız bu sıradan görünümlü ancak son derece sıra dışı karakterler okuyanı kahkahaya boğdukları gibi, zaman zaman içini burkmaktan da geri kalmıyor.





ÇİLELİ DURUMA DUR DEMEK

Kitabın kurgusu, yazarının yazma süreci boyunca hikayenin gidişatına kafa yoran zihninde, bir gece yarısı içsel bir aydınlanmayla tamamlanmış.

Romanın sonu, karakterlerle vedalaşma konusunda zorluk yaşayan Denizyaran’ın elinde günlerce sürünse de sonunda bu çileli duruma dur diyerek metne son halini vermiş.

