Hem gizemli hem de iç gıcıklayıcı bir yolculuk: Kozmik Adalet

Hem gizemli hem de iç gıcıklayıcı bir yolculuk: Kozmik Adalet

Yazar Funda Polat'ın ilk romanı olma özelliği taşıyan Kozmik Adalet, hem iç gıcıklayıcı hem de gizemli olmasıyla öne çıkıyor.

Şule Funda Polat’ın ilk eseri olan Kozmik Adalet, okurlarını, yaptıklarının neticesini düşündüren gizemli bir yolculuğa davet ediyor.

Gerçek bir yaşamdan esinlenerek kaleme alınmış bu eserde, Bükre adında genç bir kadının, kendi benliğini arayışına tanıklık ederek

onun yaşam yolculuğunda, insanların hayatında bıraktığı izleri takip ederek kendi yolumuzdaki patikaları keşfediyoruz.

Şifalı otlarla, dualarla, acılarla, yollarla ve varışlarla, en çok da sırlarla dolu Bükre’nin yaşamı...

Sayfa: 232

Muhteşem an

Bir evin yuva oluşunun, bir sürgünün gizemli bir yolculuğa evrilişinin hikayesi. Kozmik Adalet, tüm okurlarını, kendi sürgününden yola çıkma vakti geldiğini fark edeceği o muhteşem ana davet ediyor.