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    Hem gizemli hem de iç gıcıklayıcı bir yolculuk: Kozmik Adalet

    Yazar Funda Polat'ın ilk romanı olma özelliği taşıyan Kozmik Adalet, hem iç gıcıklayıcı hem de gizemli olmasıyla öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 14:19
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    Hem gizemli hem de iç gıcıklayıcı bir yolculuk: Kozmik Adalet

    Şule Funda Polat’ın ilk eseri olan Kozmik Adalet, okurlarını, yaptıklarının neticesini düşündüren gizemli bir yolculuğa davet ediyor.

    Gerçek bir yaşamdan esinlenerek kaleme alınmış bu eserde, Bükre adında genç bir kadının, kendi benliğini arayışına tanıklık ederek

    onun yaşam yolculuğunda,  insanların hayatında bıraktığı izleri takip ederek kendi yolumuzdaki patikaları keşfediyoruz.

    Şifalı otlarla, dualarla, acılarla, yollarla ve varışlarla, en çok da sırlarla dolu Bükre’nin yaşamı...

    Hem gizemli hem de iç gıcıklayıcı bir yolculuk: Kozmik Adalet #1

    Sayfa: 232

    Muhteşem an

    Bir evin yuva oluşunun, bir sürgünün gizemli bir yolculuğa evrilişinin hikayesi. Kozmik Adalet, tüm okurlarını, kendi sürgününden yola çıkma vakti geldiğini fark edeceği o muhteşem ana davet ediyor.


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