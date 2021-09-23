Henning Mankell’in polisiye dünyasına kazandırdığı kitap: Gülümseyen Adam

İsveçli yazar Henning Mankell’in polisiye dünyasına kazandırdığı dedektif Kurt Wallander serisinin dördüncü kitabı “Gülümseyen Adam”, Ayrıksı Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Avrupa’nın en prestijli polisiye ödülü Ripper Ödülü’nü kazanmış bir yazar olan Henning Mankell’in Ayrıksı Kitap’tan çıkan Kurt Wallander serisinin dördüncü kitabı Gülümseyen Adam, polisliği bırakmanın eşiğine gelen dedektif Kurt Wallander’in yeni macerasını içeriyor.

On kitaptan oluşan serinin bu kitabı daha önce Türkiye’de hiç yayınlanmamıştı. Polisiye okurları ilk kez Gülümseyen Adam’la buluşuyor.

YOLUNA GİREN ADALET

Kurt Wallander; Gülümseyen Adam kitabında, görev esnasında öldürdüğü biri yüzünden derin bir bunalıma girerek meslekten uzak kalmak adına bir yıl izin alır. Bu sürede polisliği bırakmaya karar veren Kurt Wallander bir arkadaşının, babasının şüpheli ölümüyle ilgili ondan yardım istemesiyle vicdanına yenik düşer ve yeniden işbaşına geçmek zorunda kalır.

Görev aşkının bir türlü Wallander’i terk etmediği serinin dördüncü kitabında, suçun peşinden giden dedektif gerçeği bulmanın adaletli yoluna yeniden giriyor..





ÇÖZÜLMESİ ZOR GİBİ GÖRÜNEN BİR VAKA

Çözülmesi zor gibi gözüken bir vakayla baş başa kalan Kurt Wallander ince zekâsını, çalışkanlığını ve farklı yaklaşımlarını masaya yatırıyor. Bir yandan mesleği bırakmaya karar verdiği günler beyninde dolaşırken bir yandan da arkadaşına verdiği sözler ile cinayeti çözmeye çalışan Wallander, bu romanda kendi iç çatışmalarıyla savaşıyor.





YAZAR HAKKINDA

1948 doğumlu İsveçli yazar Henning Mankell’in romanları, 45 dile çevrilmiş ve tüm dünyada kırk milyondan fazla satmıştır. Polisiyede Avrupa’nın en prestijli ödülü olan Ripper Ödülü’nü ilk alan yazardır. Ayrıca Mankell, Cam Anahtar ve Altın Hançer ödüllerinin de sahibidir.

Kitaplarında dünyadaki ve özellikle de İsveç’teki sosyal eşitsizlik ve adalet konularına yer vermiştir. Yazmış olduğu Kurt Wallander serisi pek çok defa dizi ve filme uyarlanmıştır.

Hayatının bir kısmını İsveç'te bir kısmını da Mozambik’te geçiren Henning Mankell, Mozambik’in başkenti Maputo’daki Avenida Tiyarosu’nun sanat direktörlüğünü de yapmıştır. 2015 yılında vefat etmiştir.

Ergül Tosun

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