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    Henning Mankell’in usta kaleminden çıkan polisiye roman: Bir Adım Geriden

    İsveçli yazar Henning Mankell’in usta kaleminden çıkan ve 10 kitaptan oluşan polisiye Kurt Wallander serisinin yedinci kitabı Bir Adım Geriden eseri, okurlara yeni heyecanlar yaşatmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 18:06
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    Henning Mankell’in usta kaleminden çıkan polisiye roman: Bir Adım Geriden

    Edebiyat alanında Avrupa’nın en prestijli polisiye ödülü Ripper’ı kucaklamış olan Henning Mankell’in imzasını taşıyan edebiyat dizisi Kurt Wallander, seriyle aynı ismi taşıyan ve başı beladan hiç kurtulmayan ana karakter

    Komiser Kurt Wallander’in başından geçen heyecanlı ve tehlikeli olayları konu alıyor. Bugüne dek Ayrıksı Kitap çatısı altında altı kitabı yayınlanmış olan seri, yedinci bölümüyle polisiye severlerin kitaplıklarında yer almaya devam ediyor.

    Yaşamın da ölümün de zamanı var

    Babasının ölümünden sonra zor zamanlar geçiren ve sağlığı gittikçe kötü bir hâl alan Komiser Wallander, Yaz Dönümü Bayramı’nda işlenen cinayetlerle kendini yeni bir çıkmazın içinde bulur.

    18. yüzyıldan kalma kıyafetleri hatırlatan kostümlerle ormanda ölü bulunan üç gencin katilinin peşine düşen Wallander, iş arkadaşlarından birini de ölü bulur. Yaşanan kayıpların birbiriyle ilişkili olduğunu düşünen sıra dışı komiser elindeki tek ipucu olan İsveç’te kimsenin tanımadığı bir kadının fotoğrafıyla bulmacayı çözmeye başlar.

    Henning Mankell’in usta kaleminden çıkan polisiye roman: Bir Adım Geriden #1

    Kitap hakkında...

    "Mankell size polisiyeyi sevdirecektir."

    Daily Telegraph

    "Akıcı, özenle yazılmış ve son derece merak uyandırıcı."

    St. Petersburg Times

    "Eğer bu tarz bir polisiye serinin iyi olup olmadığını ölçecek olursanız serinin dedektifiyle daha fazla zaman geçirmek isteyip istemeyeceğinizi kendinize sormanız gerekir. Bana soracak olursanız ben Kurt Wallander’le daha fazla zaman geçirmek isterim."

    Sean French, Independent


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