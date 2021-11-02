Henri Laoust kaleminden İbn Teymiyye kitabı

İbn Teymiyye’nin yakından tanınmasına katkı sağlayacak önemli bir kitap olan, Fransız filozof ve oryantalist Henri Laoust tarafından kaleme alınan çok yönlü bir çalışma.

İbn Teymiyye adlı kitapta 14. yüzyıl Müslüman dünyasının karşılaştığı siyasal ve toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çalışan sıra dışı bir Hanbelî âliminin düşünceleri derinlemesine analiz edilmektedir.

Çalışmada, İbn Teymiyye’nin eserlerinin yanında onunla ilgili birinci kaynakların titiz bir incelemesine dayandığı için oldukça değerlidir.

Ülkemizde, hakkında çok az şey bilinip üzerinde çok fazlakonuşulan şahsiyetlerden biri de İbn Teymiyye’dir.

Türkiye’deki farklı çevreler, bu şahsiyeti çoğunlukla tasavvuf düşmanı, felsefe karşıtı, selefi zihniyetli ve haşevi gibi basmakalıp ifadelerle tanımlamışlardır. Övmek ya da yermek maksadıyla yapılan bu nitelemelerin gerçekte bir karşılığı bulunmamaktadır.

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MÜCADELECİ BİR ALİM

İbn Teymiyye, aslında tasavvuf disiplininden güçlü bir şekilde etkilenmiş, Aristo mantığınıbenimsemiş, bozulmuş Müslüman yaşantısını ıslah etmek için Selef-i Salihin geleneğini esas almış ve kendi döneminde yaygın olan mücessemleşme düşüncesine karşı ölçülü birduruş sergilemiş mücadeleci bir âlimdir.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com