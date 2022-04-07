Henry James: Poynton'daki Ganimetler

Üç kadının zayıf iradeli bir erkekle ilişkileri ışığında hayata ve sanata dair derin gözlemler içeren Poynton’daki Ganimetler, romanla tiyatroyu buluşturan güçlü bir anlatım.

Poynton’daki Ganimetler, Henry James’in insan ilişkilerinin karmaşasını harikulade bir detaycılıkla betimleyen şaheseri. Mrs. Gereth, İngiltere’nin güneyindeki Poynton Park’ta biriktirdiği kadim hazinelere büyük tutku duyan bir hanımefendidir ve oğlu Owen’ın bunların kıymetini bilen bir kadınla evlenmesini ister. Ancak Owen, kültürel inceliklerin ayırdına varamayan Mona Brigstock’la nişanlıdır.

Fleda Vetch’in Gereth ailesinin hayatına girmesiyle dramatik bir gerilim ve umulmadık sonuçlara gebe bir aile kavgası başlar.

Sayfa: 283

ÜÇ KADIN

Üç kadının zayıf iradeli bir erkekle ilişkileri ışığında hayata ve sanata dair derin gözlemler içeren Poynton’daki Ganimetler, romanla tiyatroyu buluşturan anlatım tekniğiyle edebiyat tarihinde müstesna bir eser.

"Kayde değer farklılık"

"Poynton’daki Ganimetler, Henry James külliyatında klasik 19. yüzyıl roman formunda yazılmış eserlerden kayda değer bir farklılıktır."

DAVID LODGE