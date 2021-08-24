Henry Miller’ın yazma kuralları

Amerikalı yazar Henry Miller’ın yazma konusundaki kuralları, pek çok yazar adayına ilham veriyor.

Yazarların roman yazarken kendine kural edindikleri normlar bütünü vardır. Bunlar yazardan yazara farklılık gösterebiliyor. Öte yandan daha önce Kitap Ayracı sayfasından farklı yazarların yazma ritülllerine yer vermiştik.

Bu haberimizde ise ünlü yazar Henry Miller’ın yazarken uyduğu kuralları açıklayacağız.

İşte o kurallar...

1. Bir iş bitmeden, diğerine başlama.

2. Başka yeni bir kitaba başlama,“Kara İlkbahar”a yeni bir şey ekleme.

3. Asabi olma. Yaptığın iş ne olursa olsun sakin, neşeli ol ve sözünü sakınma.

4. Ruh haline göre değil, program’a göre çalış. Tam vaktinde dur!

5. Belki yeni bir şey yaratamayabilirsin ama çalışabilirsin.

6. Gübrelemek yerine, her gün azar azar güçlendir.





7. İnsan olduğunu unutma! Canın istediğinde bir yerlere git, birilerini gör, iç.

8. Yarış atı olma! Sadece keyifle çalış.

9. Program’a uymak istemediğinde uyma -ama bir sonraki gün ertelediklerini gerçekleştir. Konsantre ol. Daralt. Dahil etme.

10. Yazmak istediğin kitapları unutma, ama sadece yazdığın kitabı düşün.

11. Yazmaya öncelik ver. Resim, müzik, arkadaşlar, sinema, bütün bunlar ondan sonra gelsin.

Ergül Tosun

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