Henry Russell’ın kaleme aldığı Romanın Kısa Öyküsü kitabı

Sanatın Kısa Öyküsü, Fotoğrafın Kısa Öyküsü, Modern Sanatın Kısa Öyküsü ve Mimarlığın Kısa Öyküsü kitaplarının yer aldığı seriye Henry Russell’ın kaleme aldığı Romanın Kısa Öyküsü ile devam ediyor.

Don Quijote’den, Alice Harikalar Diyarında’ya, Jane Eyre’dan Savaş ve Barış’a, Ulysses’ten Hayvan Çiftliği’ne, Çavdar Tarlasında Çocuklar’dan Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım’a kadar 67 önemli romanı temasından tekniğine bütünüyle inceleyen Romanın Kısa Öyküsü, en sevdiğiniz kitaplara farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak.

YENİ ROMANLAR KEŞFETMEK İSTEYENLERE

Janrlara, eserlere, temalara ve tekniklere yönelik cep kılavuzu niteliğinde olan kitap, olağanüstü görselleriyle dikkat çekiyor. Çevremizdeki dünyayı anlamamızda romanın önemine değinen Romanın Kısa Öyküsü, yeni romanlar keşfetmek isteyenler için hazine değerinde.





YENİ OKUMA KAPILARI

Aralarında Around the World in 80 Novels’ın [80 Romanla Dünya Turu] da olduğu 30’dan fazla kitabı yayımlanan ve The Greatest Books You’ll Never Read: Unpublished Masterpieces by the World’s Greatest Writers (Hiçbir Zaman Okumayacağınız Kitaplar: Dünyanın En İyi Yazarlarının Yayınlanmamış Başyapıtları)gibi kitaplara yaptığı katkılarla bilinen İngiliz yazar Henry Russell’ın kaleme aldığı Romanın Kısa Öyküsü, okurlara yepyeni okuma kapıları açacak.

