Her 10 kişiden 6'sı kitapları e-ticaret ile alıyor

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Yöneticisi Yüksel Eminoğlu, "Her 10 kişiden 6’sı, kitaplarını e- ticaretten alıyor" dedi.

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi Yüksel Eminoğlu, altyapı desteği sağladıkları Türkiye’deki e-ticaret platformlarından yapılan kitap alışverişlerine dair güncel rakamlara da değinerek, bu yılın temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre dünya klasiklerinin satışında yüzde 73 artış yaşandığını bildirdi.

KİTAP SATIŞINDA ARTIŞ GÖZLENEN İLLER

Eylül ayında ise sınava hazırlık ve eğitim destek kitapları satışının yükseldiğini, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış görüldüğünü belirten Eminoğlu, "Online kitap satışları temmuz-ağustos rakamlarıyla yaz döneminde tatilde dünya klasiklerinin okunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Eylülde ise okulların açılması ve kamu personel sınavlarıyla birlikte eğitim destek kitapları satışında artış var. Kitap satışında en çok yükseliş gözlenen ilk 3 il ise yüzde 67’lik artış oranıyla Uşak, yüzde 64 ile Mersin ve yüzde 61 ile Rize." değerlendirmesinde bulundu.