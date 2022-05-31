Her insan kendisinin diğer yaratıcısıdır: Serap Serenat'tan Kayıp İnsan

Serap Serenat Kayıp İnsan kitabıyla kaybolmaya yüz tutmuş benliklerimizi bulmamız ve kendi yolumuzdan ilerleyebilmemiz için elimizden tutuyor ve okuruyla birlikte yanıtlar bulmak için yola çıkıyor.

İnsan doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu çevre ve toplum tarafından şekillendirilen bir canlı… Alabildiğine özgür olduğumuz, kafamızın yargılarla ya da olmazlarla dolu olmadığı çocukluk çağlarımızda ailemiz tarafından, ilerleyen yaşlarımızda içinde yaşadığımız toplum tarafından kalıplar yüklenir her birimize ve giderek aynılaşırız herkesle. Ne kendimiz olabilir ne de kendimizi yaşayabiliriz. Kaybolup gideriz hayatın içinde. Oysaki bu böyle olmak zorunda değil.

Kendi hayatımızda ne kadar varız

Ne kadar kendinizsiniz? Bir çocuk özgürlüğünde yaşayabiliyor musunuz hayatı? Yoksa birbiriyle konuşmayan iki yabancı mı var bedeninizde? Başkalarına tanıdık, kendinize yabancı olmayın! Bu kitap, kayıp insanı anlatıyor.

Kendi hayatında kaybolanları... Her insan biraz kayıptır. Kazanmak istiyorsanız, önce kendinizi yanınıza almanız gerekir. Aksi halde, güçlü bir özgürlük savaşçısı olamazsınız. Gerçek başarı, kendi olma cesaretini göstermektir.

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Yüzleşme zamanı

Kitabın kapağını açtığınızda, kendi içinize gireceksiniz! İçinizdeki o kayıp parçaları keşfedeceksiniz. Her şeyi açık seçik konuşacağız. Bu büyülü sohbetle öyle bir dönüşeceksiniz ki geleceğiniz size teşekkür edecek. Artık kayıp yönümüzle yüzleşme zamanı.