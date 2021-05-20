Herman Hesse'yi hatırlamak

20. yüzyılın en çok okunan yazarlarından olan Herman Hesse, dönemin önde gelen aydınlarından oldu. Yazarın savaş karşıtı politikası ise takdir topladı.

Alman asıllı İsviçreli yazar Hermann Hesse’ye ait. 20. yüzyılın en çok okunan yazarlarından olan Hesse, savaş olgusunu lanetlemek için Nazilerin toplu soykırıma giriştiği II. Dünya Savaşı’nı beklemedi.

1912 gibi erken bir tarihte, Alman militarizmini protesto etmek üzere II. Wilhelm’in İmparatorluk Almanya’sını terk ederek kendine başka bir memleket seçti ve İsviçre’ye yerleşti.

Doğduğu topraklardan uzakta yaşamayı tercih eden Alman asıllı yazar, bu seçimi dolayısıyla zaman zaman birbirinden farklı odakların ithamlarına maruz kaldı ve pasifizmle eleştirildi.

SAVAŞA KARŞI DURUŞ

I. Dünya Savaşı başlarken, yer yer milliyetçilik sosuna da bulanabilen genel savaş coşkusuna kapılmayan az sayıdaki Alman entelektüelinden biriydi. Nitekim sonradan yükselecek nasyonal sosyalizmin ve savaş çığırtkanı politikasının da erken eleştirmenlerinden biri oldu.

"KENDİNE ÖZGÜ ORTA NOKTA"

Gönüllü bir sürgündü ve 9 Ağustos 1962’de Montagnola’da öldü. Hesse için Walter Benjamin şöyle diyordu: "Pek çok şey yapabiliyor. Bakışı, bir mistiğin tefekkürü ile bir Amerikalının keskin zekâsı arasında kendine özgü bir orta noktasına sahip."

Ergül Tosun

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