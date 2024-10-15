Heyecan dolu bir casusluk hikayesi, Türkiye'nin yakın tarihine mercek tutan Yağmur Çiseliyor romanı

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Günümüz edebiyatının usta yazarlarından olan Osman Balcıgil yazmaya, üretmeye devam ediyor. Yazdığı her romanla yeni bir ivme kazanan Balcigil, bu sefer okurlarını Türkiye'nin yakın tarihin karanlık dehlizlerinde gezdiriyor.

İpek Sabahlık, Yeşil Mürekkep, Celile gibi çok satan romanların yazarı Osman Balcıgil, yeni romanı Yağmur Çiseliyor ile 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında Türkiye’nin içinde bulunduğu karmaşık döneme götürüyor. Bu sarsıcı roman, yalnızca bir dönemi değil, aynı zamanda heyecan dolu bir casusluk hikâyesini, Türkiye’nin yakın tarihteki siyasi, sosyal ve askeri dinamiklerini ustaca anlatıyor.

Bu topraklar, her daim mücadelenin, vatan sevgisinin, özgürlük aşkının yuvası oldu. Memleket sevdasına birliğin, beraberliğin şarkısı omuz omuzda birlikte yazıldı ve bu ülke bu dayanışmayla kuruldu. Peki her şey bu kadar berrak mıydı? Aynı topraklarda nefes alan tek vatan evlatları hiç birbirine düşmedi mi, düşürülmedi mi? Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz.

GERÇEK AŞK VE UMUT...

Yağmur Çiseliyor, memleketin tabiri caizse ikiye bölündüğü, üniversitelerde, fabrikalarda, sokaklarda halkın sıkıntıyla bir çözüm beklediği bir dönemi, Türkiye’nin nasıl planlarla uçurumun kenarına getirildiğini ve hangi hesaplarla binlerce insanın canının yakıldığı bir dönemle bizi yüzleştiriyor. Tüm bunların içinde filizlenen bir aşk hikâyesi, gerçek aşkın içinde umut ve birlikte mücadele etmenin de ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor.

Romandaki kurgu karakterlerin yanında tarihe iz bırakmış siyasetçilerin ve ülkemizin rotasını çeviren siyasi olayların gerçeklerden kopmayarak okura aktarılışı, yazar Osman Balcıgil’in gazeteci ve araştırmacı kimliğini, duru, bir o kadar da heyecanı roman boyunca dinamik tutan dili de çok sevilen bir yazar oluşunun sebebini okura gösteriyor.

BİR TARİH YOLCULUĞU

Roman, dönemin sokaklarında dökülen kanların, çığlıkları duyulmayan gençlerin, toplumun nasıl ayrıştırıldığının ve politik istikrarsızlığın bedelini kimlerin ödediğinin çarpıcı bir portresini sunuyor. Osman Balcıgil, Yağmur Çiseliyordu’da, ABD-Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin avucunda bir Türkiye’yi samimiyetle aktarırken, tarihten kopmayarak, gerçek konu ve konularla okuyucusunu Beyaz Saray’dan Türk Genelkurmayı’na kadar uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Karakterlerin derinliği ve içsel çatışmaları da romanın dikkat çekici noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Balcıgil’in üslubu, hikaye ilerledikçe daha lezzetli bir hal alıyor ve zenginleşiyor.

Sayfa: 400

BELLEK TAZALEYEN ROMAN

Yağmur Çiseliyor okuyucusuna sadece bir romanı değil, aynı zamanda Türkiye’nin tarihine ve toplumsal hafızasına doğru heyecanlı ve şaşırtıcı bir yolculuk da vadediyor. Roman, yalnızca bir edebi eser olarak değil, bir dönemin etkilerini anlama çabasının bir ifadesi olarak da gösterilebilir.

Dönem romanları ve tarih severler için arşivlik bir eser olan Yağmur Çiseliyor bir dönemin karmaşıklığını, politikanın akla gelmez entrikalarını ve her ne olursa olsun dimdik ayakta durabilen bir aşk hikayesini ustalıkla harmanlayarak okuyucularına çarpıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Roman, ayrıca Türkiye’nin toplumsal ve tarihsel belleği üzerindeki tozu atarak, dönemle ilgili ders niteliğinde bilgiler veriyor.