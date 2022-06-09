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    Heyecan verici bir hikaye: Tanrı’nın Uyumadığı Gece

    Yazar Pürlen Kıyat Karakuş’tan, Türkiye’den Suudi Arabistan’a, Amerika’dan Endonezya’ya uzanan satırları ile soluk soluğa okuyacağınız bir roman…
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 11:14
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    Heyecan verici bir hikaye: Tanrı’nın Uyumadığı Gece

    Yazar Pürlen Kıyat Karakuş, yeni kitabı Tanrı’nın Uyumadığı Gece’de birbirlerini hiç tanımayan ve binlerce kilometrelerce uzakta yaşayan iki kadının; Nil Soylu ve Prenses Sahra’nın heyecan verici hikâyesini okurlarıyla paylaşıyor.

    Biri Türkiye’de, öteki Suudi Arabistan’da yaşayan iki genç kız hem birey hem de kadın olarak varoluşlarını yaşamalarını engelleyen dayatmalarla mücadele eder.

    Yirmi yıl sonra yaşanan bir uçak kazası Sahra ile Nil’in kaderini birleştirirken, değişen dengeler ve öngörülemez gelişmelerin herkesi gölgede bırakacaktı.

    Heyecan verici bir hikaye: Tanrı’nın Uyumadığı Gece #1

    Kitaptan

    "Tanrı’nın insanlar için planladığı gizemlerin zamanı geldikçe aralandığına artık eminlerdi... Şimdi Nil ve Sahra’nın zamanı başlıyordu.”


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