Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.266
0.78%
BTXN Coin
31.55
1.57%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Hiçbir akıma katılmayan, bağımsız ruhlu şair Behçet Necatigil'in 106'ıncı doğum yılı

    Türk şiirinin usta şairi Behçet Necatigil'in bugün 106'ıncı doğum yılı. Şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hiçbir akıma katılmayan, bağımsız ruhlu şair Behçet Necatigil'in 106'ıncı doğum yılı

    Türk şiirnin ve edebiyatının önd egelen şairlerinden olan Behçet Necatigil, 106 yaşında.

    Kutlu olsun...

    Behçet Necatigil, 1916’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1940-1972 yılları arasında öğretmenlik yaptı.

    Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en seçkin şairlerinden biri olan Necatigil, Almanca’dan çeviriler yaptı; sekizi Knut Hamsun’dan olmak üzere otuza yakın kitap çevirdi. 1979’da İstanbul’da öldü. Ailesi tarafından konan Necatigil Şiir Ödülü, 1980’den bu yana kesintisiz olarak veriliyor.

    Hiçbir akıma katılmayan, bağımsız ruhlu şair Behçet Necatigil in 106 ıncı doğum yılı #1

    "Dünyası olan bir şair"

    Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde kendisi için şunları yazmıştı: "Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın; birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada biçim yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı da oldu, ama genellikle, eleştirmenler onun için, tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair dediler."

    Pek çok alanda eserler verdi

    Behçet Necatigil, modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış; bağımsız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında, tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar kadar birçok edebiyat alanında eser verdi.

    "Sevgilerde"

    Behçet Necatigil, şiirlerinin içinden kendi seçtiklerini Sevgilerde adıyla bu kitabında toplamıştı. Dolayısıyla elinizdeki kitap, büyük şairimizin şiir serüveninin bir aynasıdır.

    Hiçbir akıma katılmayan, bağımsız ruhlu şair Behçet Necatigil in 106 ıncı doğum yılı #2

    Öğretmen kimliği

    Türkiye’de radyofonik oyunun bir edebiyat dalı olarak benimsenmesinde oyunları, çevirileri ve uyarlamalarıyla büyük emek vermiştir. Edebiyatçılığının yanında öğretmen kimliği ile tanınır.

    Kanser teşhisiyle kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesinde 13 Aralık 1979 tarihinde hayatını kaybetti.



    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Macron'a desteğini açıkladı
    Dünya

    Macron'a desteğini açıkladı

    İzmirli çift, 2 bin 200 yıllık parşömen sanatını yaşatıyor
    Kültür Sanat

    İzmirli çift, 2 bin 200 yıllık parşömen sanatını yaşatıyor

    Görüş Bildir