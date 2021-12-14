Hilal Aydın Özcan'ın sürükleyici romanı: Hayat Bir gün Bitecek

Hayat Bir Gün Bitecek, insanın tüm hayatını etkileyebilecek travmalara farklı yaklaşımların, bir geleceği nasıl bambaşka kılabileceğini gösteren sürükleyici bir roman.

Hilal Aydın Özcan, yeni romanı Hayat Bir Gün Bitecek ile yine akıcı ve ufuk açıcı bir hikâyeyle okurla buluşuyor.

Narin, geçmişteki mutsuzluklarına tutunduğu için bugününü öfkeli ve yalnız geçiren bir kadın. Yeğeni Naz ise onun şefkatli tarafını görebilen nadir kişilerden. Naz’ı sarsan büyük bir üzüntü..

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA

İki kadının farklı zaman dilimlerinde olsa da benzeşen acıları onları birbirine daha da yakınlaştırıyor. Naz’ın derdiyle barışıp kendine yeni bir sayfa açabilme gücünü bulması, Narin’in de geçmişiyle hesaplarını tekrar gün yüzüne çıkarıyor.

Sayfa: 240

SÜRÜKLEYİCİ BİR ROMAN

Hayat Bir Gün Bitecek, insanın tüm hayatını etkileyebilecek travmalara farklı yaklaşımların, bir geleceği nasıl bambaşka kılabileceğini gösteren sürükleyici bir roman. Narin gibi geçmişin öfkesiyle geleceği karartmak da, Naz gibi tutunacak yeni bir dal bulup yeni bir başlangıç yapmak da insanın vereceği bir karara bağlı. Hayatın son anına kadar mutlu ya da mutsuz olmayı seçmek, hayatla kavga etmek ya da onunla barışıp ilerlemek kişinin elinde.

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