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    Hindistan’ın en genç yazarı 3 yaşında kitap yazdı

    Hindistanlı 3 yaşındaki Chrissy Knight, kaleme aldığı "Muhteşem Büyük Aslan" kitabı ile Hindistan’ın en genç yazarı unvanının sahibi oldu.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 12:45
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    Hindistan’ın en genç yazarı 3 yaşında kitap yazdı

    Hindistanlı 3 yaşındaki Chrissy Knight, yaşıtları henüz cümle kurmakta zorlanırken kitap yazdı.

    Şu anda ailesiyle birlikte Kanada’da yaşayan Knight, kaleme aldığı “Muhteşem Büyük Aslan” kitabı ile Hindistan’ın en genç yazarı ünvanının sahibi oldu. Küçük kız, bir aslan ile 2 çocuğun arasındaki dostluğu konu alan ve dostluk, vahşi yaşamın korunması gibi temaların işlendiği kitabın çizimlerini de kendisi yaptı.

    1 YAŞINDA OKUMAYA BAŞLADI

    Yalnızca 1 yaşındayken okumaya başlayan Knight, 3 yaşına bastığında kitabının ilk taslağını yazdı.

    Knight ailesinin girişimleri sonucu kitap önce yurt dışında e-kitap olarak yayınlanırken, geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere merkezli yayınevi Penguin Random House’a bağlı Puffin India tarafından Hindistan’da piyasaya sürüldü.

    Dünyanın en genç yazarı olabileceği düşünülen Chrissy Knight, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara kitapların sihrine kapılmaları için ilham vermeyi umuyor.

    Hindistan’ın en genç yazarı 3 yaşında kitap yazdı #1

    EN GENÇ YAZAR UNVANI

    Öte yandan Guinness Rekorlar Kitabı kayıtlarına göre, 25 Mayıs 1958 doğumlu Dorothy Elmhisrt Straight 4 yaşındayken yazdığı kitapla hala dünyanın en genç yazarı unvanını elinde tutuyor.

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