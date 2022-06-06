Hintli yönetmen Sanyajit Ray’in gözünden: Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı

Hintli yönetmen Sanyajit Ray’in gözünden: Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı

Hint sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Satyajit Ray’in sinema yazılarını bir araya getiren Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı...

Kitap, Ray’in kendi filmlerinin yapım süreçlerine ilişkin detaylı içeriğiyle, Satyajit Ray sinemasının anlaşılmasına önemli katkı sağlarken, yazarın aynı zamanda Hint sinemasının meselelerine ve nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini de içeriyor.

Özellikle de sıklıkla bir parçası olarak görüldüğü Hint Yeni Dalgası’na dair düşünceleri dikkat çekiyor. Ray kitapta, onların filmleri başlığı altında Batılı yönetmenlere ilişkin fikirlerini de paylaşıyor.

Yüksek teşhis gücü

Özgüvenli bir entelektüelin bakış açısını yansıtan bu yazılar, Hollywood’un imkanları kadar kısıtlılıklarını da ortaya koyan yüksek teşhis gücüne sahip bir dış gözün ifadeleri olarak dikkat çekiyor.

Temel meseleleri ele alan kitap

Türk ve Hint sinemalarının tarihsel gelişim süreçlerindeki kimi paralellikler de göz önüne alındığında kitap Türkiye’de sinemanın geçmişten bugüne temel meselelerine dair ilham verici yönler içeriyor.