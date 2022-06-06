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    Hintli yönetmen Sanyajit Ray’in gözünden: Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı

    Hint sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Satyajit Ray’in sinema yazılarını bir araya getiren Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 14:43
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    Hintli yönetmen Sanyajit Ray’in gözünden: Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı

    Kitap, Ray’in kendi filmlerinin yapım süreçlerine ilişkin detaylı içeriğiyle, Satyajit Ray sinemasının anlaşılmasına önemli katkı sağlarken, yazarın aynı zamanda Hint sinemasının meselelerine ve nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini de içeriyor.

    Özellikle de sıklıkla bir parçası olarak görüldüğü Hint Yeni Dalgası’na dair düşünceleri dikkat çekiyor. Ray kitapta, onların filmleri başlığı altında Batılı yönetmenlere ilişkin fikirlerini de paylaşıyor.

    Yüksek teşhis gücü

    Özgüvenli bir entelektüelin bakış açısını yansıtan bu yazılar, Hollywood’un imkanları kadar kısıtlılıklarını da ortaya koyan yüksek teşhis gücüne sahip bir dış gözün ifadeleri olarak dikkat çekiyor.

    Hintli yönetmen Sanyajit Ray’in gözünden: Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı #1

    Temel meseleleri ele alan kitap

    Türk ve Hint sinemalarının tarihsel gelişim süreçlerindeki kimi paralellikler de göz önüne alındığında kitap Türkiye’de sinemanın geçmişten bugüne temel meselelerine dair ilham verici yönler içeriyor.


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