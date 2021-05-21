Hiroşima’nın hikâyesi Yalınayak Gen kitabı seriside

Keiji Nakazawa’nın Yalınayak Gen manga serisinin yedinci cildi Kemikler Toza Dönüşürken, Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombalarını konu ediniyor.

Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan Yalınayak Gen serisinin uzun yıllardır Türkiyeli okurlar tarafından merakla beklenen yedinci cildi, Kemikler Toza Dönüşürken tarihe tanıklık ettirmeye devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda önemli bir dönüm noktası olan Hiroşima’nın bombalanmasını ve atom bombası ertesinde yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktaran bu gerçekçi manga, otobiyografik özellikler taşımasının yanı sıra savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.

Sayfa: 272

25 DİLE ÇEVRİLDİ

Nakazawa’nın 25 dile çevrilen ve dünya çapında övgüyle karşılanan bu hüzünlü öyküsü, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

Ergül Tosun

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