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- Hiroşima’nın hikâyesi Yalınayak Gen kitabı seriside
Hiroşima’nın hikâyesi Yalınayak Gen kitabı seriside
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 13:50
Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan Yalınayak Gen serisinin uzun yıllardır Türkiyeli okurlar tarafından merakla beklenen yedinci cildi, Kemikler Toza Dönüşürken tarihe tanıklık ettirmeye devam ediyor.
İkinci Dünya Savaşı’nda önemli bir dönüm noktası olan Hiroşima’nın bombalanmasını ve atom bombası ertesinde yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktaran bu gerçekçi manga, otobiyografik özellikler taşımasının yanı sıra savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.
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Sayfa: 272
25 DİLE ÇEVRİLDİ
Nakazawa’nın 25 dile çevrilen ve dünya çapında övgüyle karşılanan bu hüzünlü öyküsü, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com