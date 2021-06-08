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    Hoda Barakat'tan ödüllü bir roman: Akdeniz Sürgünü

    Lübnanlı yazar Hoda Barakat, Akdeniz Sürügünü romanında iç savaşta halüsinasyonlar gören yalnız bir adamın çok katmanlı hikâyesini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 13:17
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    Hoda Barakat'tan ödüllü bir roman: Akdeniz Sürgünü

    Akdeniz Sürgünü, Lübnan İç Savaşı'nın yaşandığı puslu yıllara götürüyor, Beyrut'u yerle bir eden bombardımanlardan birinde harap olmuş bir kumaşçı dükkânının kapılarını sonuna kadar açıyor.

    Kumaşlar ve renkler arasında buğulu bir kompozisyon kuran yazar Hoda Barakat; okuru, dünyaya bir de ketenin, kadifenin, ipeğin, dantelin yani kumaşların gözünden bakmaya çağırıyor.

    GÜÇLÜ TARİHSEL ARKA PLAN

    Güçlü tarihsel arka planında, Orta Doğu'daki giyim tercihlerinin evrimine ve bunun günlük hayattaki etkilerine de yer veren roman; geriye dönüşlerle örülü hikâyesini savaş, travma ve insan üzerinden şekillendiriyor.

    Hoda Barakat tan ödüllü bir roman: Akdeniz Sürgünü #1

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    Sayfa: 168

    GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA

    Baba yadigârı bir dükkânın yıkıntıları arasında, sanrıların ve halüsinasyonların esiri olmuş bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını gözler önüne seren eser; kâbusu andıran bir şehirde, eski güzel anıların, tekinsiz mutlulukların izini süren kahramanının iç dünyasını ustalıkla aktarıyor.

    Hoda Barakat tan ödüllü bir roman: Akdeniz Sürgünü #2

    Yazar Hoda Barakat

    BİR BEYRUT IŞILTISI...

    Okurlar, kitabın yaydığı eski Beyrut ışıltısı eşliğinde insan ruhunun karanlık dehlizlerinde dolaşırken, rengârenk kumaşların iyileştirici özelliğini âdeta teninde hissediyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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