Hoda Barakat'tan ödüllü bir roman: Akdeniz Sürgünü

Lübnanlı yazar Hoda Barakat, Akdeniz Sürügünü romanında iç savaşta halüsinasyonlar gören yalnız bir adamın çok katmanlı hikâyesini anlatıyor.

Akdeniz Sürgünü, Lübnan İç Savaşı'nın yaşandığı puslu yıllara götürüyor, Beyrut'u yerle bir eden bombardımanlardan birinde harap olmuş bir kumaşçı dükkânının kapılarını sonuna kadar açıyor.

Kumaşlar ve renkler arasında buğulu bir kompozisyon kuran yazar Hoda Barakat; okuru, dünyaya bir de ketenin, kadifenin, ipeğin, dantelin yani kumaşların gözünden bakmaya çağırıyor.

GÜÇLÜ TARİHSEL ARKA PLAN

Güçlü tarihsel arka planında, Orta Doğu'daki giyim tercihlerinin evrimine ve bunun günlük hayattaki etkilerine de yer veren roman; geriye dönüşlerle örülü hikâyesini savaş, travma ve insan üzerinden şekillendiriyor.

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Sayfa: 168

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA

Baba yadigârı bir dükkânın yıkıntıları arasında, sanrıların ve halüsinasyonların esiri olmuş bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını gözler önüne seren eser; kâbusu andıran bir şehirde, eski güzel anıların, tekinsiz mutlulukların izini süren kahramanının iç dünyasını ustalıkla aktarıyor.

Yazar Hoda Barakat

BİR BEYRUT IŞILTISI...

Okurlar, kitabın yaydığı eski Beyrut ışıltısı eşliğinde insan ruhunun karanlık dehlizlerinde dolaşırken, rengârenk kumaşların iyileştirici özelliğini âdeta teninde hissediyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com