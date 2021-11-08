Hope Jahren’ın ödüllü otobiyografik kitabı: Bir Bilim İnsanının Tutkulu Hikayesi

Bitkibilimci ve jeobiyolog profesör Hope Jahren’ın, ABD Kitap Eleştirmenleri Birliği En İyi Otobiyografi Ödülü’ne layık görülen otobiyografik kitabı raflardaki yerini aldı.

Tanınmış bilim insanı Hope Jahren’ın, Bir Bilim İnsanının Tutkulu Hikâyesi - Bitkilerin Büyülü Dünyası adlı otobiyografik kitabı kitapseverlerle buluştu.

ABD Kitap Eleştirmenleri Birliği En İyi Otobiyografi Ödülü’nün yanı sıra ABD Bilimsel Gelişme Birliği Bilimsel Kitaplarda Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanan kitap, aynı zamanda PEN/ E.O. Wilson Edebi Bilim Yazını Ödülü’nün de finalistleri arasında yer aldı.

"İNSANLAR BİTKİLERE BENZER"

"İnsanlar bitkilere benzer: Işığa doğru büyürler. Bilimi seçmemin nedeni, bana ihtiyaç duyduğum şeyi sunmasıydı." diyen Hope Jahren, bilimin kendisine gerçek anlamıyla biryuva sunduğunu ifade ediyor.

BİLİM İNSANININ TUTKULU HİKAYESİ

Bir Bilim İnsanının tutkulu hikâyesi, Jahren’ın hayatını adadığı çalışmalarını ve tüm çabasını anlamlı kılan sevgiye dair düşüncelerini içtenlikle paylaştığı, etkileyici bir otobiyografi.

TABİATIN SUNDUĞU GÜZELLİKLER

Yaşamını ağaçları, çiçekleri, tohumları ve toprağı inceleyerek geçiren bitkibilimci, tabiatın sunduğu büyüleyici güzellikleri keşfe çıkarken yüz yüze geldiği amansız hayatta kalma mücadelesini ve bu keşiflerden edindiği deneyimleri hikâyeleştirerek anlatıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com