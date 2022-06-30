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    Horace Walpole'nın görkemli kitabı: Otranto Şatosu

    Kalıcı bir tür olarak korku öyküsünün edebiyattaki kurucusu Horace Walpole'nın Otranto Şatosu, gerilim dozu yüksek bir yapıt.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:41
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    Horace Walpole'nın görkemli kitabı: Otranto Şatosu

    Hem yazdıklarıyla edebi bağlamda hem de malikânesiyle mimari anlamda âdeta gotik kavramının vücut bulmuş hâli sayabileceğimiz Horace Walpole, 1764’ten günümüze uzanan bir kültürün öncüsü.

    Walpole’un ilk gotik roman olarak kabul edilen eseri Otranto Şatosu, aile, mülkiyet, soy gibi konulara getirdiği yaklaşımla, korku edebiyatının temelindeki unsurların nasıl oluştuğunu yansıtıyor.

    Otranto Prensi Manfred, oğlu Conrad’ı evlendirecektir. Manfred’in evlilik töreni konusundaki sabırsızlığı yakınlarının dikkatini çeker. Bu acele evliliği, Prens’in eski bir kehanetin gerçekleşmesinden korkmasına bağlarlar.

    Horace Walpole nın görkemli kitabı: Otranto Şatosu #1

    Bir kehanet...

    Kehanete göre Otranto Şatosu, asıl sahibi oraya sığamayacak kadar büyüdüğünde mevcut ailenin elinden çıkacaktır. Bu kehanetin ne anlama geldiğini çözmek zordur. Tören başlamak üzereyken herkes dehşet içinde bir manzaraya bakakalır. Conrad, dev bir miğferin altında ezilmiştir.


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