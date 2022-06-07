Howard Pyle'nin klasiği: Robin Hood

İngiliz edebiyatının önemli yazarlarından olan Howard Pyle'nin Robin Hood romanı, önemli dünya klasikleri arasında yer alıyor.

İngiliz edebiyatının en tanınan haydudu Robin Hood’un hikâyeleri, ilk kez Orta Çağ’da halk şarkılarında anlatılmıştır.

Günümüze efsanenin sayısız sanat dalından onlarca uyarlaması ulaşmış olsa da Howard Pyle, 1833 yılında kaleme aldığı sekiz bölümlük bu metinle, hikâyenin en takdir toplayan anlatıcısı olmuştur.

Kanun kaçağı genç Robin Hood ancak Sherwood Ormanı’nda, herkesten uzakta huzurla yaşayabilir. Ara ara ormana yolu düşen sözde erdemli din adamlarına, yoksulları hepten yoksullaştıran toprak sahiplerine de hadlerini bildirmeyi ihmal etmez.

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Gerçekten yaşanmış bir olay

Her macerasında ormanda kurduğu aileye yeni bir üye ekleyen Robin Hood ve kalabalık çetesi, İngiltere topraklarının en çok konuşulan adamlarıdır, öyle ki ünlü haydut ve arkadaşlarının namı saraya kadar ulaşır. Robin Hood’un en heyecan dolu maceralarından bile daha çekici olansa, gerçekten yaşamış olduğu söylentisidir.