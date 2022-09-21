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    Hudayfa'dan dan bir yudumda okunası kitap: Yeşil Ayaklı Karınca

    Yazar Hudayfa'nın hazırladığı üç kitaptan ilki yakın zamanda yayınlandı. Yeşil Ayaklı Karınca, sıra dışı ve yepyeni bir okuma macerası vadediyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:00
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    Hudayfa'dan dan bir yudumda okunası kitap: Yeşil Ayaklı Karınca

    Edebiyat dünyası geçtiğimiz ay yeni bir kitap ve yazar ile tanıştı. İlk kitabını Hatay Edebiyat Müze kütüphanesindeki Hataylı yazarlara ayrılan raflara yerleşmesi için Hatay Cemil Meriç kütüphanesine teslim etti.

    Masal dünyasında çocuksu atmosferde dolaşmasına rağmen derin felsefeye de dokunan küçük bir kitap. 7'den 77'ye hitap eden renkli ve ilginç bir havası olan kitap, karıncaların Tanrı kavramı ve doğruluk üzerine yaptıkları konuşmaları ve maceraları anlatılıyor.

    Hudayfa dan dan bir yudumda okunası kitap: Yeşil Ayaklı Karınca #1

    Tebessüm ettiren satırlar

    Başkahraman Yeşil Ayaklı Karınca ve arkadaşları bir takım müşkül sorulara cevaplar veriyorlar. Güçlü bir kalemin habercisi kitap, okuyucusunu kimi zaman derin düşüncelere yönlendiriyor kimi zaman tebessümle okunacak satırlar sunuyor.

    Küçük süprizle biten kitap

    Daha çok Kırımızı Ayaklı Karınca’nın sorularına cevap veren Yeşil Ayaklı Karınca’nın hikâyesi kitabın sonunda da küçük sürprizle bitiyor.


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