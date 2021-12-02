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    Hugo ödüllü yazar Alix E. Harrow’un On Bin Kapı'sı ilk kez Türkçede

    ABD’li bilim kurgu ve fantezi yazarı Alix E. Harrow’un; Hugo, Nebula, Locus, Dünya Fantazi ödülleri adayı On Bin Kapı/Ten Thousand Doors of January adlı romanı artık Türkçede.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 12:35
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    Hugo ödüllü yazar Alix E. Harrow’un On Bin Kapı'sı ilk kez Türkçede

    Kanadalı şair ve spekülatif kurgu yazarı Amal El-Mohtar’ın, "Büyümek ve büyürken sahip olduklarımızı korumaya çalışmak üzerine göz kamaştırıcı bir hikâye." diye tanımladığı, ABD’li fantastik kurgu yazarı Tamora Pierce’ın da "Cevaplara ulaşmak için sayfaları hızla çevirdim. Bu okuduğum en eşsiz kurgulardan biriydi." dediği, ABD’li bilim kurgu ve fantezi yazarı Alix E. Harrow’un; Hugo, Nebula, Locus, Dünya Fantazi ödülleri adayı “On Bin Kap/Ten Thousand Doors of January” adlı romanı raflarda! Başak Bekişli’nin Türkçeye çevirdiği, 432 sayfalık roman İthaki Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu.

    Yedi yaşındayken, January bir kapı keşfetti. Bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı. January Scaller, kendini bildi bileli büyük bir malikânede, Cornelius Locke isimli zengin birkoleksiyonerin vesayeti altında yaşıyordu.

    Hugo ödüllü yazar Alix E. Harrow’un On Bin Kapı sı ilk kez Türkçede #1

    HAYATI KURALLARA GÖRE YAŞAMAK

    Pahalı giysileri, hizmetçileri, görünüşte ayrıcalıklı bir hayatı vardı. Ancak January kendini hiç de evinde hissetmiyordu. Cornelius Locke için sanat eseri avcılığı yapan babası eve nadiren uğrar olmuştu. Hayatını katı kurallara uyarak yaşamak zorundaydı. Ve koyu renkli derisi, Bay Locke’ın koleksiyonunun egzotik bir parçası olduğunu hissettiriyordu ona.

    Hugo ödüllü yazar Alix E. Harrow’un On Bin Kapı sı ilk kez Türkçede #2

    ON BİN KAPI...

    Bulduğu On Bin Kapı isimli kitap, January için hem çok tanıdık hem de hayal ettiği her şeyin ötesindeki şeylerden bahsediyordu. Başka dünyaların kokularını taşıyan, gizemli Kapıları ve imkânsız bir aşk hikâyesini anlatan bu kitabı okudukça January’nin içinde bir şeyler filizleniyordu. Kendisi, ailesi ve dünyası hakkındaki gerçekleri keşfedeceği bir yolculuğa çıkacak olan January’yı büyük tehlikeler bekliyordu.

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