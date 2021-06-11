Hürer Ebeoğlu'ndan Rüyaların Yazıldığı Yer

Küsurat Yayınları etiketiyle okuyucusuyla buluşan Rüyaların Yazıldığı Yer, kelimesini yerli yersiz kullanan yazıcılarının evrenine doğru bir maceranın kapılarını aralıyor.

Yazma serüvenine televizyon dizisi senaryolarıyla başlayan Hürer Ebeoğlu’ndan sıradışı bir roman, Rüyaların Yazıldığı Yer raflarda...

Kalemini daha önce adını bile duymadığımız bir evrene çeviren Hürer Ebeoğlu, Rüyaların Yazıldığı Yer ile absürd mizahın engin sularında sıradışı, biraz da mantıkdışı bir maceraya demir atıyor.

"DÜNYA DÖNERKEN..."

"Bazen bir anlığına kendi bilinçaltınızın içine düşersiniz ya, uzay gibi soğuk ve siyahtır orası; bir çatırdama, uğuldama duyarsınız, dünyanın dönerken çıkardığı gıcırtıdır belki de duyduğunuz, o sonsuz boşluk içinde zihniniz daha berrak hale gelir."





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YAZAR HAKKINDA

28 Mayıs 1981’de İzmit’te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde okudu. Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Tövbeler Tövbesi, Kaçak gibi televizyon dizilerinin senaryosunu yazdı. İlk romanı Kulağakaçan Böceği 2017 yılında yayımlandı. 2018 Gio Öykü Ödülleri’nde başarı ödülü kazandı. Öyküleri Varlık Dergisi’nde yayımlandı.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com