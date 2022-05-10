İbn Haldun'un Mukaddime'sinde yer almayan bir bölüm bulundu

Ünlü düşünür İbn Haldun'un meşhur eseri olan Mukaddime'nin bilinmeyen bir bölümü ortaya çıkarıldı.

İbn Haldun'un kaleme aldığı Mukaddime'nin "Umranın Dünyanın Bir Parçasından Öbürüne Yer Değiştirmesi" başlığını taşıyan bölümünde bazı Avrupa ve Türk milletlerinin gelişmesi hakkındaki görüşleri yer alıyor.

Tarih, iktisat, sosyoloji, siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşlerin yazıldığı eserdeki söz konusu bölüm, Arapça ve Türkçe çevirisi yapılan Mukaddime'lerde yer almıyor.

İbn Haldun ve Mukaddime uzmanı Faslı Prof. Abdüsselam Şeddadi'nin Mukaddime'nin el yazma nüshaları üzerinde çalışırken karşılaştığı o bölüm, İbn Haldun'un gelecekle ilgili öngörülerini gözler önüne seriyor.

AA'da yer alan habere göre; konuya ilişkin açıklamada bulunan, yazar ve çevirmen Cemal Aydın, "Umranın Dünyanın Bir Parçasından Öbürüne Yer Değiştirmesi" başlığını taşıyan o bölümde İbn Haldun'un ileride birebir gerçekleşecek olan bazı öngörülerde bulunduğunu söyledi.

"Evrensel öneme sahip"

Aydın; "İlk yazdığı el yazmasında bulunan ve son derece önemli olan bu bölümü İbn Haldun, daha sonra yaptığı gözden geçirmeler ve düzeltmeler sırasında çıkarmıştır. Sebebini tahmin edebilmek güç. Halbuki bu başlık altında öne sürdüğü görüşler, yaptığı tahminler ve öngörüler, evrensel çapta bir öneme sahip. Çünkü burada ileri sürdüğü fikirler, daha sonra olduğu gibi gerçekleşmiştir. Türkçe ve diğer çevirilerde yer almayan bu çarpıcı bölümü Abdüsselam Şeddadi'nin araştırmalarına borçluyuz."