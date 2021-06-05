İbni Haldun kitap okumak için yemek yemiyormuş

Ünlü İslam bilgini İbni Haldun, kitaba daha çok zaman ayırmak için yemek yemeyi ihmal ediyormuş.

14.yüzyılda yaşadığı varsayılan ünlü İslam alimi, bilgini İbni Haldun'un büyük kitap aşkını biliyor muydunuz?

Öyle ki, büyük alim sırf daha fazla kitap okumak için yemek yemeyi ihmal ediyormuş. Çünkü yemek yediği sırada çenesi oynarmış ve kitap okumasına engel oluyormuş.

DERS KONUSU OLDU

Günün hemen hemen bütün vaktini okumaya ayıran İbni Haldun'un bu çabası ve okuma aşkı bazı üniversitelerde ders konusu bile olmuştur.

MUKADDİME

Siyasal yaşamdan çekildiği dönemlerde adını tarihe geçiren 7 ciltlik dünya tarihi Kitâbu’l-İber ve onun giriş kitabı olarak düşündüğü Mukaddime'yi yazdı.

Eseri, Arap dünyasında etki yaratmasa da Osmanlı tarih anlayışını derinden etkiledi. Başta Katip Çelebi, Naima ve Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere Osmanlı tarihçileri Osmanlı Devleti'nin yükseliş ve çöküşünü pek çok defa onun teorileriyle analiz etti.

Arap dünyasında yeniden keşfedilmesi ancak Arap milliyetçiliğinin gelişmeye başlaması ile oldu.

"EN BÜYÜK FELSEFENİN SAHİBİ"

19. yüzyıldan itibaren ise Avrupalı tarihçiler tarafından keşfedildi ve eserleri büyük takdir gördü. Öyle ki Toynbee, aradan geçen yüzyıllardan sonra onun için şöyle dedi: "Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi."

Ergül Tosun

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