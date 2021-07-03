İbrahim Öztek’ten yeni kitap: Sitolojide Temel İlkeler

Prof. Dr. İbrahim Öztek, bu yıl öğrencilerine verdiği dersleri kitap olacak şekilde hazırlayarak ’Sitolojide Temel İlkeler’ adı altında kitap haline getirdi.

Üsküdar Üniversitesi bilimsel kadrosunda fahri olarak görev alan ve 2020 yılında da resmen Tıbbi Patoloji Aba Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. İbrahim Öztek, aynı zamanda Patofizyoloji Bilim Dalı sorumlusu olup, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Ergoterapi ve Patoloji Teknikerliği öğrencilerine de ders veriyor. Türkiye’de ve dünyada halen birçok federasyonun başkanı olan Öztek, bu yıl öğrencilerine verdiği dersleri derleyerek ’Sitolojide Temel İlkeler’ adı altında kitap haline getirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI

Bu kitapta, patoloji ve sitoloji laboratuvar çalışmaları ile sitolojinin temeli yer alıyor. Kitap, 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi’nin ilk ders kitabı olma özelliği de taşıyor. Bugüne kadar 23 adet sportif ve kültürel kitabı bulunan Prof. Dr. İbrahim Öztek’in bilim alanında ise biri Amerika’da olmak üzere 6 kitapta bölüm yazma, 360 yayın, 10 TÜBİTAK teşvik ödülü, iki dünya birinciliği ve sayısız Türkiye birinciliği kazanmış bilimsel araştırmaları bulunuyor.