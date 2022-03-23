İclal Aydın: Özlemini çektiğim bir ailedir Üç Kız Kardeş

Sevilen yazar İclal Aydın, Üç Kız Kardeş romanı hakkında konuştu. İclal; "Üç Kız Kardeş, özlemini çektiğim bir ailedir" dedi.

2018’de yayınladığı Üç Kız Kardeş'le okurlara kalbe dokunan bir hikâye sunan İclal Aydın’ın romanı, şimdi ise dizi uyarlamasıyla ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Kendisi de hikâyenin içindeki yerini, kendine yakın bulduğu bir karakterle alan Aydın’a dizide Almila Ada, Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu ve Reha Özcan eşlik ediyor.

"ANNEM BASKIN BİR KARAKTERDİ"

Annesiyle ilişkisine ve bu ilişkinin hayatına yansımalarına dair konuşan İclal Aydın, "Annem baskın bir karakterdi ve elbette yetişmemde, büyümemde çok izleri var. Özellikle hastalığının erken bir yaşta başlaması ki o zamanlar bunu bilmiyorduk hayatımızı zaman zaman zorlaştırıyordu,” diyor ve devam ediyor: “Ama bu zorunlu olarak daha çok şey öğrenmeme, hemen hemen her işini kendi yapabilen biri olmama neden oldu. Yoksunlukve zorluk insanı marifetli yaparmış. Sanırım bunun da bir etkisi olmalı, çözüm becerisi olmayan ve çok şikâyet eden insanlara karşı ciddi bir mesafem var."





"MÜKEMMEL ANNELİĞE İNANMIYORUM"

Mükemmel anneliğe de inanmadığını söyleyen Aydın, "Anne babalarımız ise bizim mutlu olacağımıza inandıkları şeyleri dayattılar bize. Garip hüzünlü bir kısır döngüydü...” diyor ve “70lerde doğan ya da çocuk olanlar bana hak verecektir. Bireysel değil, toplumsal yaşam önemsenirdi. Bu döngü içinde bir başkası için yaşama baskısı, öğretisi bireysel özgürlüğe özlemi büyüttü" diye ekliyor.

"ROMAN UYARLAMALARI OKUMAYI ARTIRIYOR"

Romanların dizi uyarlamasının öncüsü olan TRT’de şahane eserler izleyerek büyümüş biri olarak bugünkü özgür uyarlamaların kendisini korkuttuğunu söyleyen İclal Aydın, "Yine de romanların televizyonda olması iyidir. Bir şekilde merak uyandırıp daha çok kitap okunmasına da neden olur diye düşünüyorum." diyor.