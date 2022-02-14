İhsan Oktay Anar'ın beklenen romanı: Tiamat

Yazar ve felsefeci İhsan Oktay Anar'ın Tiamat romanı, kitap raflarındaki yerini alarak okurlarını beklemeye başladı.

Modern Türk edebiyatının sevilen ismi İhsan Oktay Anar, sessizliğini bozuyor. Yazdığı romanlarla geniş bir okur kitlesine ulaşan Anar, 2022'de yeni romanla döndü:

Tiamat...

Yazdığı yeni romanla okurlarını heyecanlandıran Anar, sekiz sene sonra ortaya çıktı. Bilindiği gibi medyada hiç görünmeyen İhsan Oktay Anar, bir yönüyle oldukça gizemli.

Belli aralıklarla kitaplar yazan ve daha sonra ortalardan kaybolan Anar, nihayet karşımızda.

İhsan Oktay Anar, kitabı dışında gündeme gelmekten hoşlanmadığı için hep yaptığı gibi sonrasında pek ortalarda görünmedi.

İhsan Oktay Anar’ın derin denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız siluetin hem içinde hem dışında, olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz.

BİR TESADÜF...

Kendisini tanımayan bir sokak röportajcısının tesadüfen sorduğu "Evrim teorisine inanıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevabın, YouTube kanalında yayınlanması ve viral olması dışında.

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"HER ŞEY SOĞUK VE ANLAMSIZ"

“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal Rüzgâr sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı zifirî gecede, gözleri mucizevî bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, yani karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu. Onun uyanıp cisimleşmiş hâli olan diğer çelik canavarın belirsiz silueti ise satıhtaki zayıf aydınlığın hemen altında âdeta kımıltısızdı.”