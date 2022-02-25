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    İhsan Oktay Anar'in gizemliği

    İhsan Oktay Anar, ortalıklarda görünmemesiyle bilinen bir yazar. Buna ona ayrıca bir gizemlik katıyor.
    • Özel Haber
    • 25.02.2022 - 12:09
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    İhsan Oktay Anar'in gizemliği

    Günümüzde çok okunanan bir yazardır İhsan Oktay Anar... Onu okuyanlar hep şunu söyler: Neden hiç medyaya çıkmıyor, konuşmuyor. Biz söyleyelim; İhsan Oktay Anar'ın kendine has özelliğidir bu.

    Romanını yazar, okurlara teslim eder ve köşeye çekilir. Çoğu yazar gibi imza törenleri düzenlemez, basına demeç vermez, söyleşi yapmaz...

    Kitabı yazar kenara çekilir İhsan Oktay Anar. Bugüne kadar herhangi bir imza törenine ya da kitap fuarına katılmadı. Kendisine çok davet olmasına rağmen neredeyse hepsini geri çevirdi.

    İhsan Oktay Anar in gizemliği #1

    GİZEM., MERAK...

    İhsan Oktay Anar'ın bu hali ve okurları tarafından hiç görülmemesi yazara bir gizemlik katıyor. Hatta şunu bile söyleyebiliriz; çoğu hayranı yazarın ses tonunu bile bimiyor diyebiliriz.

    Bütün yazarlardan farklı bir hayat sürdüren, ve sadece yeni kitap çıkarttığı zaman adını duyduğumuz İhsan Oktay Anar'ı ne yazık ki böyle kabul edeceğiz.

     


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