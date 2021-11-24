İki farklı cinayetin romanı: Şeytanın Çırağı

Şiro Hamao'nın kaleme aldığı Şeytanın Çıarğı adlı polisiye romanı, kitapseverler buluştu. Kitap, iki farklı cinayetin öyküsünü okuyacaksınız.

Japon polisiyesinin temellerini atan yazarlardan biri olan ve Japonya’nın en ünlü polisiye yazarı Edogava Ranpo’yu da etkileyen Şiro Hamao, Şeytanın Çırağı’ndaki iki kısa romanda iki farklı cinayetin portresini tüyler ürpertecek şekilde çiziyor.

İlk kısa roman Şeytanın Çırağı'nda yazdığı günlük yüzünden genç bir kadının ölümünden sorumlu tutulan anlatıcı, davanın savcısına gönderdiği sarsıcı mektupta hem başka suçları için günah çıkarıyor hem de yaptıkları için çocukluk arkadaşı olan savcıyı suçluyor.

"ONLARI ÖLDÜRDÜ MÜ"

İkinci kısa roman Onları Öldürdü mü?'de genç bir avukat, herkes tarafından cinayeti işlediğine kesin gözüyle bakılan ve suçunu kabul de eden bir adamın masum olma ihtimalinin peşinden gidiyor.

"ÜZGÜNÜM..."

"Sayın Savcı Tsuchida, bir katil zanlısı olarak burada tutuluyorum.

Fakat belki de aslında katil ben değilim. Evet. Belki. Böyle söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm."

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