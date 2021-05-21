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- İki farklı kitapta Türkiye'nin radyo gerçeği
İki farklı kitapta Türkiye'nin radyo gerçeği
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 15:58
Paul Auster'ın derlediği bu kitaptaki 179 öykü, gerçek yaşamdaki olayları içtenlikle ve yalın bir dille aktarırken Amerikalıların düşüncelerine ve duygularına da ışık tutuyor.
Her yaştan ve toplumun her kesiminden kadınlı erkekli Amerikalılar, çarpıcı mizah duygusunu ve yürek burkan acılı anıları kaynaştıran öyküler sunuyor.
Babamın Tanrı Olduğunu Sandım
Çoğu bir, birkaçı en çok üç sayfadan oluşan öyküler, aile, aşk, savaş, ölüm, düş gibi bütün insanları ilgilendiren, dünyanın dört yanında, herkesin irdelediği temel sorunları saklısız gizlisiz, kaçamak yapmadan, dürüstçe ele alıyor.
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Sayfa: 568
Türkiye Hikayelerini Anlatıyor
Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor tıpkı Paul Auster’ın Babamın Tanrı Olduğunu Sandım’da topladığı radyo hikâyeleri gibi radyoda seslendirildi.
Aile hikâyeleri, aşk ve delilik üzerine hikâyeler, toplumsal-kültürel-etnik kimlik hikâyeleri, hayvanlara, köye, taşraya ve şehre dair hikâyeler, yaşam ve ölüm, toplumsal ve siyasal olaylar, yardımlaşma, dostluk, yoksulluk hikâyeleri...
Yaşandılar, yazıldılar...
Hepsi de Türkiye’nin hikâyeleri. Gerçekten yaşanmış ya da Oğuz Atay’ın deyişiyle, hayat-ı hakikiye hikâyeleri. Yaşandılar, yazıldılar. Anlatıldılar, anlaşıldılar. Şimdi sıra paylaşılmalarında...
Sayfa: 517
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com