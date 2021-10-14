İki kısa modern kitap: Bir Yöneticinin Çocukluğu ve Yaratma Tehlikesi

İki kısa modern kitap: Bir Yöneticinin Çocukluğu ve Yaratma Tehlikesi

Çağdaş dünya edebiyatının önde gelen iki ismi Albert Camus ve Jean Paul Sartre'nin iki kısa kitabını sunuyoruz.

Bir çırpıda okuyabileceğiniz iki modern klasik kitap, edebiyatseverlerle buluştu. Dünyanın önde gelen iki yazarından, iki önde gelen klasiği tanıyalım.

Camus'dan Nobel Ödülü alırken yaptığı konuşmayı da içeren, toplumun şekillenmesinde sanatçının rolü üzerine bir deneme; Sartre'dan kendini bulmak için kendi varlığını reddederek, bile isteye kaybolan bir adamın hikâyesi bu ay kısa modernde.

Bir Yöneticinin Çocukluğu

Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Lucien Fleurier, varoluşsal bir kriz yaşar ve hayatında bir anlam bulmak amacıyla arayışa koyulur. Önce bohem çevrelere girerek eşcinsel bir ilişki deneyimler, ardından aşırı sağcı bir gençlik örgütüne dahil olur.

Nihayetinde kişiliğinin anahtarını, reddettiğini düşündüğü şeyin tam kalbinde bulur. Lucien'in öyküsü, bir çocuğun dört yaşından erken yetişkinliğine uzanan bir bildungsroman parodisi.

Sayfa: 104

Yaratma Tehlikesi





Sayfa: 48

Sanat salt estetik bir mesele değil, aynı zamanda bir direniştir. Camus'nun 1957'de gerçekleştirdiği Nobel konuşması ile Uppsala Üniversitesi'nde verdiği konferansı bir araya getiren bu kitap, eserlerini 20. yüzyılın büyük tarihî değişimleri sırasında inşa eden sanatçıların karşı karşıya geldiği güçlükleri ve onların toplumdaki yerini tartışıyor.

Yaratma Tehlikesi, "sanat için sanat" ve gerçekçi sanat yaklaşımlarını irdeleyen, her çağın sanatçısına yönelik yankı uyandırıcı bir direniş çağrısı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com