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    İki yazar bir kadın bir erkek gözünden aşkı anlatıyor

    İki yazar İdil Olgaç ve Halit Boztepe’nin birlikte yazdıkları Pembe Sokak kitabında aşk, sevgi ve sadakat var...
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:43
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    İki yazar bir kadın bir erkek gözünden aşkı anlatıyor

    Bir kadın ve bir erkeğin karşılıklı diyaloğu ile iç dünyalarını açtıkları Pembe Sokak, okuyucuyu kavgalarına, aşklarına ve en insani duygularına ortak olmaya davet ediyor. MonArk, Majeste, Kuklarizm gibi okuyucuyu bambaşka dünyalara taşıyan kitapların yazarı Halit Boztepe ile On ve 35 adını verdiği, içini döktüğü kitapların yazarı İdil Olgaç’ın bir araya gelerek yazdıkları Pembe Sokak, okuyucuları öfke, hayal kırıklığı, umut, aşk gibi hayata dair tüm duygulara ortak ediyor.

    Aşk için savaşmak

    Kadın ve erkek simgeleriyle ayırdıkları diyaloglarında kavgalarına, aşklarına ve en insani duygularına ortak olacak, kendinizi sorgularken bulacaksınız. Sen sokağına izinsiz girdiğimi zannettiğin için başlattığın bu savaşta kan kaybedeceksin.

    Penguenlerini elinden aldığım için mi bu kadar gerginsin yoksa benimle savaşamayacağını anladığın için mi?

    İki yazar bir kadın bir erkek gözünden aşkı anlatıyor #1

    "Kitaptan...

    "Ben senin karşında çıplakken sen hala gömleğinin düğmelerini açıyorsun. Ben kaçmıyorum ama senin beni yakalayamadığını hâlâ görmüyor musun?

    Seni anladığımı, anlamıyorsun değil mi? Hissetmiyorsun. Yaptığın her şeyi hissettiğimi hissetmiyorsun. Sen, kimsin? Seni tanıyor muyum? Hangi gezegenin kemirgenisin? Aşka diz çöktürecek harfleri nereden buluyorsun?"


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