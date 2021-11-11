İki yeni çocuk kitabı: Umut’un Dünyası ve Ne işe Yarar Çocuk

Yazar Ezgi Berk, Umut’un Dünyası ve Ne İşe Yarar Çocuk adlı iki yeni kitabıyla çocuk okurlarla buluştu.

Ezgi Berk’in, bir zamanlar çocuk olduğunu unutmayan yetişkinlere ithaf ettiği ve Umut’un müzikle değişen hayatını anlatan Umut’un Dünyası, Eda Çağıl Çağlarırmak tarafından resmedilmiş.

UMUT'UN DÜNYASI

Tekdüze bir yaşantıya sahip olan Umut’un evinde her şey çok düzenlidir. Her ebeveyn gibi onunkiler de gelecekte iyi bir meslek sahibi olmasını ister; mesela bir bilim insanı...

Ama Umut, ailesinin beklentilerinden ve bu düzenden fazlasıyla sıkılmıştır artık. Bir gün kulağına çalınan bir müzikle hayatı değişir.

NE İŞE YARAR ÇOCUK

Nasıl mı? Aç bir müzik, al kitabı eline; sonra bak sen şu kaderin işine! Hayat beklenmedik sürprizler ve ipuçlarıyla doludur, dinlemeyi bilene...

Ezgi Berk’in işe yaramak zorunda hisseden tüm çocuklara ithaf ettiği Ne İşe Yarar Çocuk kitabı ise, Ece Zeber Özyurt tarafından resmedilmiş.

ÇOCUKLUĞA DAİR GÜZELLEME

Çocukluğa dair öz ve harika bir güzelleme olan bu kitap, “Her şey bir işe yarar. Peki, ya çocuk? İyi de ne işe yarar çocuk?” sorusuyla her daim hareketli olan çocuk dünyasına göz kırpıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com