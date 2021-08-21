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    İki yeni kitap: Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku

    İthaki Yayınları etiketiyle iki yeni kitap raflardaki yerini aldı. Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku adlı kitaplar okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 13:38
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    İki yeni kitap: Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku

    Ağustos ayı bitmeden iki yeni kitap daha.. Farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku tam bir rehber..

    İşte o kitaplar..

    Kayıp Başkan

    İki yeni kitap: Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku #1

    Sayfa: 488

    BAŞKANIN ÜÇ GÜNÜ

    Amerika’nın yaptıkları ve yapmadıklarıyla tartışmalı başkanlarından
    Bill Clinton ile kitapları onlarca dile çevrilen James Patterson’dan
    Kayıp Başkan, her hamlesiyle milyonlarca insanın kaderine karar vermesi
    gereken ve rakipleri tarafından etrafı sarılmış birinin, kişisel hayatının
    en zor döneminde ülkesini kurtarmaya çalıştığı üç günü anlatıyor.

    Sadece başkanlık görevini yerine getirenlerin yaşayacağı tecrübelere ve bilgilere hâkim bir isim ile tecrübeli bir yazarın elinden çıkabilecek
    Kayıp Başkan krizin eşiğindeki dünyamızda bıçak sırtı bir serüven.

    Akıl ve Tutku

    İki yeni kitap: Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku #2

    Sayfa: 432

    Jane Austen’ın ilk romanı Akıl ve Tutku, 1811’de yazarın ismini taşımayan
    bir kapakla, bir hanımefendi tarafından imzasıyla yayınlanmıştı.

    ESKİMEYEN BİR HİKAYE...

    Austen ilk taslağında bir dizi mektup olarak kaleme alıp daha sonra nihai biçimine karar vererek tekrar yazdığı, en bilinen eserlerinden olan bu romanında 1700’lü yılların değer yargılarının gölgesindeki evliliğin, sosyal statünün, gerçek aşkın tabiatına dair, belki de asla eskimeyecek
    bir hikâye anlatıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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