İki yeni kitap: Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku

İthaki Yayınları etiketiyle iki yeni kitap raflardaki yerini aldı. Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku adlı kitaplar okurlarla buluştu.

Ağustos ayı bitmeden iki yeni kitap daha.. Farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku tam bir rehber..

İşte o kitaplar..

Kayıp Başkan

Sayfa: 488

BAŞKANIN ÜÇ GÜNÜ

Amerika’nın yaptıkları ve yapmadıklarıyla tartışmalı başkanlarından

Bill Clinton ile kitapları onlarca dile çevrilen James Patterson’dan

Kayıp Başkan, her hamlesiyle milyonlarca insanın kaderine karar vermesi

gereken ve rakipleri tarafından etrafı sarılmış birinin, kişisel hayatının

en zor döneminde ülkesini kurtarmaya çalıştığı üç günü anlatıyor.



Sadece başkanlık görevini yerine getirenlerin yaşayacağı tecrübelere ve bilgilere hâkim bir isim ile tecrübeli bir yazarın elinden çıkabilecek

Kayıp Başkan krizin eşiğindeki dünyamızda bıçak sırtı bir serüven.

Akıl ve Tutku

Sayfa: 432

Jane Austen’ın ilk romanı Akıl ve Tutku, 1811’de yazarın ismini taşımayan

bir kapakla, bir hanımefendi tarafından imzasıyla yayınlanmıştı.

ESKİMEYEN BİR HİKAYE...

Austen ilk taslağında bir dizi mektup olarak kaleme alıp daha sonra nihai biçimine karar vererek tekrar yazdığı, en bilinen eserlerinden olan bu romanında 1700’lü yılların değer yargılarının gölgesindeki evliliğin, sosyal statünün, gerçek aşkın tabiatına dair, belki de asla eskimeyecek

bir hikâye anlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com