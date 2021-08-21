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İki yeni kitap: Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 13:38
Ağustos ayı bitmeden iki yeni kitap daha.. Farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için Kayıp Başkan, Akıl ve Tutku tam bir rehber..
İşte o kitaplar..
Kayıp Başkan
Sayfa: 488
BAŞKANIN ÜÇ GÜNÜ
Amerika’nın yaptıkları ve yapmadıklarıyla tartışmalı başkanlarından
Bill Clinton ile kitapları onlarca dile çevrilen James Patterson’dan
Kayıp Başkan, her hamlesiyle milyonlarca insanın kaderine karar vermesi
gereken ve rakipleri tarafından etrafı sarılmış birinin, kişisel hayatının
en zor döneminde ülkesini kurtarmaya çalıştığı üç günü anlatıyor.
Sadece başkanlık görevini yerine getirenlerin yaşayacağı tecrübelere ve bilgilere hâkim bir isim ile tecrübeli bir yazarın elinden çıkabilecek
Kayıp Başkan krizin eşiğindeki dünyamızda bıçak sırtı bir serüven.
Akıl ve Tutku
Sayfa: 432
Jane Austen’ın ilk romanı Akıl ve Tutku, 1811’de yazarın ismini taşımayan
bir kapakla, bir hanımefendi tarafından imzasıyla yayınlanmıştı.
ESKİMEYEN BİR HİKAYE...
Austen ilk taslağında bir dizi mektup olarak kaleme alıp daha sonra nihai biçimine karar vererek tekrar yazdığı, en bilinen eserlerinden olan bu romanında 1700’lü yılların değer yargılarının gölgesindeki evliliğin, sosyal statünün, gerçek aşkın tabiatına dair, belki de asla eskimeyecek
bir hikâye anlatıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com