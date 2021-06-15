İkonik çizgi dizi roman Peanuts’ın karakterleri

Dünyanın en büyük kaykay üreticilerinden biri olan Element, Charles M. Shultz'un dünyaca ünlü çizgi romanı ve dizisi olan Peanuts’ın karakterlerinden oluşan bir kapsül koleksiyon tasarladı.

Çizgi roman sevenlerin yakından tanıdığı Peanuts dizisinin karakterleri, kaykay pazarının lider üreticisi Element’in yepyeni koleksiyonunu süslüyor.

“Charlie Brown”, “Snoopy”, “Woodstock” ve diğer Peanuts karakterlerini temsil eden eğlenceli koleksiyon, renkli tasarımının yanı sıra en aktif yaşam tarzına bile dayanacak olağanüstü sağlam yapısı ile dikkat çekiyor.

EĞLENCEYE DÜŞKÜNLER İÇİN

Hem özgürlüğe hem de eğlenceye düşkün olanlar için tasarlanan “Element X Peanuts” kaykay koleksiyonu, Peanuts’ın ikonik karakterlerinin keyifli görselleriyle birlikte onların dostluğuna, yoldaşlığına ve dayanışmasına dahil olma fırsatı sunuyor.