İktisat ve toplum üzerine düşünmek için kaynak özellikte iki kitap

Haber Merkezi

Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Ve Türkiye bu denklemde nerede yer alıyor? Günümüzde sadece Türkiye değil, dünya ülkelerinin çoğunun ana gündemi ekonomi. Bunun için iktisat teorisini daha yakından tanımak isteyenler için kaynak özellikte olan iki kitabı okuma önerisi olarak sunuyoruz.

Kapitalizmin Ruhu, ne iktisatçıların ne de iktisat tarihçilerinin cevaplayabildiği temel bir iktisat sorusuna cevap veriyor: Sürekli ekonomik büyümenin nedenleri sadece koşulları değil nelerdir?

Başlığını Max Weber'in aynı konudaki ünlü çalışmasından alan Greenfeld, 16. yüzyıldan itibaren ekonomik faaliyetin doğasını dönüştüren ve ekonomiyi kendini geçindirmeden kâra doğru yönlendiren çığır açıcı davranış değişikliğinin ardındaki motivasyon sorununa odaklanıyor.

İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik bilincin gelişiminin ayrıntılı bir analizi, modern, büyüme odaklı ekonominin arkasındaki motivasyonun veya ruhun, rasyonel ekonomik aktörün özgürleşmesi değil, daha ziyade milliyetçilik olduğunu iddia etmesine olanak tanıyor.

Milliyetçilik, halk kitlelerini ulusal prestij için sonu gelmez bir yarışa sokmuş ve böylece ekonomik rekabet olgusunu ortaya çıkarmıştır.

KAPİTALİZMİN RUHU

Dizisinin ilk iki kitabı hem akademik hem de kültürel derinlikleri ile geniş okur kitlelerine hitap ediyor. Liah Greenfeld'in Kapitalizmin Ruhu ve Mark Granovetter ile Richard Swedberg'in İktisadi Hayatın Sosyolojisi eserleri, ekonomi ve toplum arasındaki dinamikleri disiplinlerarası, güçlü bir yaklaşımla ele alıyor.

Sayfa: 544

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR

“Bu kitap cesur tezler üretmeyi mükemmelen başarıyor ve bu tezleri hem yaratıcı hem de güçlü bir şekilde savunuyor. Bu nedenle geniş bir kesimin ilgisini fazlasıyla hak ediyor.”

John A. Hall, Journal of Economic History

"Kapitalizmin Ruhu, ekonomik büyüme anlayışında bir paradigma değişikliği yaratıyor."

John Gray, Times Literary Supplement

İKTİSADİ HAYATIN SOSYOLOJİSİ

Sayfa: 824

İktisadi Hayatın Sosyolojisi, iktisadi eylemlerin sosyal bağlamla nasıl iç içe geçtiğini ve iktisadi süreçlerin toplumsal yapılarla nasıl şekillendiğini anlamaya yönelik derinlemesine bir keşif sunuyor.

Mark Granovetter ve Richard Swedberg'in derlediği bu eser, iktisat ve sosyoloji disiplinlerini harmanlayarak, bireylerin ve kurumların iktisadi kararlarını belirleyen sosyal ağları, normları ve tarihsel bağlamları inceliyor.

Kitap,Granovetter’in Gömülülük Teorisi ve sosyal ağlar üzerine çığır açıcı fikirleriyle, iktisadi davranışların bireysel değil, toplumsal dinamiklerle nasıl biçimlendiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca Pierre Bourdieu, Karl Polanyi ve Viviana Zelizer gibi iktisat sosyolojisinin literatürünü oluşturan pek çok ismin makalelerini içeriyor.

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Bu derleme, kapsamlı ve sağlam bir araştırmaya dayanan materyalleri bir araya getirerek, iktisadi kurumlar ve bunların işleyişi üzerine analizimizi zenginleştirmede faydalı olabilir."

Kenneth Arrow

"İktisadi gerçekliğe dair rekabet eden algılarımız, bu kitapta geniş kapsamın keskin analizlerle, uzun vadeli perspektifin ince zamanlamalarla yer değiştirdiği bir düzenlemeye kavuşuyor. Uzmanlar bile bu sayfalarda beklenmedik hazineler bulacaktır.”

Harrison C. White